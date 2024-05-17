Украинцам могли раздавать фальшивые доллары: где был риск купить подделки

В Украине будут судить мошенника, который приобрел в целях сбыта фальшивую валюту. Во время обыска у него дома было обнаружено 1 400 долларов. Грозит же мошеннику лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Об этом сообщи в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

деньги для перепродажи аферист купил, зная, что они поддельные;

в суд дело передало Территориальное управление Бюро в Черновицкой области.

"В ходе обыска по месту жительства гражданина детективы обнаружили 1 400 долларов США. Которые согласно заключению эксперта не соответствуют денежным знакам аналогичных номиналов и образцов, находящихся в официальном обращении страны изготовителя – Федеральной резервной системы США", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: фальшивые деньги мошенник хранил у себя достаточно долго. Они у него находились "в период с июня 2023 по февраль 2024 года".

"Досудебное расследование по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительный акт в отношении буковинца направлен в суд. За совершенное уголовное правонарушение ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет", – рассказали в БЭБ.

Где мошенники раздают фальшивые доллары

В целом, получить фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – рассказали в Нацполиции.

Кроме того, аферистка из Черновицкой области сдала в обменники поддельные 2100 долларов. Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ):

деньги аферистка получила от сообщника;

действовала она в Черновицкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в НБУ признали: фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам поддельные доллары – в 2023 году на их дою выпало 97% фальшивых банкнот среди всех иностранных валют. При этом чаще всего поддельными оказывались деньги крупных номиналов.

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