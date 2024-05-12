Украинцам выдавали фальшивые доллары: какие купюры подделали аферисты

Украинцы могут получить в обменниках фальшивые доллары. В частности, в 2023 году на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что чаще всего фальшивомонетчики подделывали:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

Фальшивых долларов стало больше

В целом же, признали в регуляторе, в 2023 году было выявлено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Что немногим больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600-т.

Впрочем, отмечается, говорить о какой-либо масштабной угрозе рынку и финансовой системе нельзя. "Уровень подделывания банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким", – констатировали в Нацбанке.

Где мошенники раздают фальшивые доллары

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена, либо же на черном рынке – покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – рассказали в Нацполиции.

Кроме того, аферистка из Черновицкой области сдала в обменники поддельные 2 100 долларов. Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ):

деньги аферистка получила от сообщника;

действовала она в Черновицкой области.

"Женщина получила иностранную валюту от сообщника. В дальнейшем, зная, что деньги являются фальшивыми, она сдавала их в пунктах обмена на территории Черновицкой области. Таким образом, ей удалось обменять на гривни 2 100 долларов США", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году мошенники распространяли среди украинцев и фальшивые гривни. Чаще всего – банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года.

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