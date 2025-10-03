Украинцам массово предлагают работу за бесценок: какие проблемы обнаружили на рынке труда
Война и ее последствия – главным образом, миграция населения и экономические проблемы – вызвали дефицит рабочих рук в стране. В то же время при поиске работы украинцы массово сталкиваются с недостаточно высокой оплатой труда, а также отсутствием релевантных их опыту вакансий.
Об этом говорится в исследование рынка, которое опубликовал один из крупнейших кадровых ресурсов Украины. Как отмечается, некоторых работников от поиска работы сдерживает состояние здоровья и страх мобилизации в ряды армии.
На что жалуются соискатели
Абсолютное большинство украинцев (62%), ищущих работу, стремятся к официальному трудоустройству. Хотя треть все еще готова работать без договора.
Во время поисков они сталкиваются с рядом проблем. В частности это:
- низкая оплата труда – 44% участников исследования;
- отсутствие вакансий в отрасли – 30%.
- недостаток предложений в регионе – 28%.
- объединение чрезмерного количества обязанностей в одной должности – 23% опрошенных.
Проблемы респондентов разного возраста также отличаются. Например, молодежь (от 18 до 34 лет) чаще жаловалась на чрезмерные требования работодателей (39%), а среди старших соискателей (46+) меньше недовольных уровнем оплаты (32%).
Что влияет на выбор работы
- Зарплата – 80% респондентов.
- Географическая близость места работы – 47%.
- Гибкий график – 44%.
- Официальное трудоустройство – 40%.
- Возможность удаленной работы – 32%.
Среди тех, кто не рассматривает возможность трудоустройства, наибольшую долю респондентов составляли пенсионеры (42%). Еще для 22% мешает состояние здоровья, для 13% – декрет, а для 11% – страх мобилизации.
Кого больше всего не хватает на рынке кадров
Согласно данным Государственной службы занятости, с начала года работодатели в Украине подали 309 тысяч вакансий, и благодаря этому 238 тысяч украинцев удалось обеспечить работой, как постоянной или временной, так и через помощь в открытии собственного бизнеса. Однако баланс спроса и предложения далеко не всегда совпадает, в некоторых специальностях соискателей работы значительно больше, чем предложений от работодателей, а в других – наоборот.
Сильнее всего ощущается нехватка кадров в сферах транспорта, легкой промышленности и торговли – больше всего ищут водителей, швей и продавцов. Также высоким спросом пользуются подсобные рабочие, повара, уборщики и бухгалтеры, где количество вакансий часто превышает количество кандидатов.
Также OBOZ.UA сообщал, что отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 70 тыс. грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!