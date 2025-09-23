Кадровый голод в Украине усиливается: кого больше всего ищут работодатели и в каких сферах
Работодатели в Украине испытывают нехватку кадров в сферах транспорта, легкой промышленности и торговли – больше всего ищут водителей, швей и продавцов. Также высоким спросом пользуются подсобные рабочие, повара, уборщики и бухгалтеры, где количество вакансий часто превышает количество кандидатов.
Об этом сообщает Государственная служба занятости. В Украине рынок труда продолжает меняться под влиянием войны, миграции и экономических факторов.
С начала года работодатели подали 309 тысяч вакансий, и благодаря этому 238 тысяч украинцев удалось обеспечить работой, как постоянной или временной, так и через помощь в открытии собственного бизнеса. Однако баланс спроса и предложения далеко не всегда совпадает, в некоторых специальностях соискателей работы значительно больше, чем предложений от работодателей, а в других – наоборот.
Кого ищут больше всего
- подсобный рабочий;
Абсолютным лидером по количеству предложений стали подсобные рабочие – более 15 тысяч вакансий. Такие работники выполняют вспомогательные задачи на производстве, складах, строительстве: транспортируют грузы, убирают, сортируют материалы. Несмотря на низкие требования к квалификации, количество желающих превышает спрос – в резюме более 18 тысяч украинцев указали эту профессию.
- водитель автотранспортных средств;
Второе место более 13 тысяч вакансий для водителей. Интересно, что здесь ситуация противоположная: количество кандидатов (10,6 тыс.) меньше количества рабочих мест, что свидетельствует о дефиците специалистов в этой сфере.
- продавец продовольственных товаров;
Чуть больше 13 тысяч запросов от работодателей и почти 20 тысяч кандидатов. В этой категории конкуренция высокая, ведь претендентов значительно больше.
- продавец-консультант;
Популярная работа в сфере торговли. Более 9 тысяч вакансий против 11 тысяч желающих.
- повар;
Сфера общественного питания остается одной из самых динамичных. С начала года было подано почти 8,7 тыс. вакансий, тогда как соискателей около 12 тысяч.
- уборщик служебных помещений;
Около 8 тысяч вакансий. Однако, соискателей больше – 10,5 тысяч.
- бухгалтер;
Профессия с традиционно высоким спросом. Работодатели искали таких специалистов 6,7 тыс. раз, тогда как претендентов было около 9 тысяч.
- учитель общего среднего образования;
Спрос на преподавателей начальных классов, гимназий и лицеев – 4,7 тысячи вакансий. Кандидатов более – 7 тысяч.
- швея;
Работодатели предлагали 4,6 тысячи вакансий, но желающих работать по этой специальности меньше – лишь 3,9 тысячи. Это одна из немногих профессий, где работодатели испытывают дефицит кадров.
- медицинская сестра (брат медицинский).
Последнее место в десятке. 4,5 тысячи вакансий против 6,7 тысяч кандидатов.
Также отмечается спрос на узкопрофильных инженеров, техников и электромехаников, хотя количество таких объявлений невелико. Кроме наиболее распространенных запросов, на рынке труда появляются и очень специфические вакансии. Среди единичных запросов в этом году были такие специальности, как:
- заведующий оранжереей;
- начальник мельницы;
- математик;
- бандурист;
- повар шампанского;
- ведущий дискотеки.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине официально существует более 9 тысяч различных профессий, и некоторые из них – довольно редкие, о которых мало кто слышал. Впрочем, это не уменьшает важности такой работы, а некоторым из таких специалистов платят 20 тыс. грн в месяц.
