Кадровый голод в Украине усиливается: кого больше всего ищут работодатели и в каких сферах

Работодатели в Украине испытывают нехватку кадров в сферах транспорта, легкой промышленности и торговли – больше всего ищут водителей, швей и продавцов. Также высоким спросом пользуются подсобные рабочие, повара, уборщики и бухгалтеры, где количество вакансий часто превышает количество кандидатов.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. В Украине рынок труда продолжает меняться под влиянием войны, миграции и экономических факторов.

С начала года работодатели подали 309 тысяч вакансий, и благодаря этому 238 тысяч украинцев удалось обеспечить работой, как постоянной или временной, так и через помощь в открытии собственного бизнеса. Однако баланс спроса и предложения далеко не всегда совпадает, в некоторых специальностях соискателей работы значительно больше, чем предложений от работодателей, а в других – наоборот.

Кого ищут больше всего

подсобный рабочий;

Абсолютным лидером по количеству предложений стали подсобные рабочие – более 15 тысяч вакансий. Такие работники выполняют вспомогательные задачи на производстве, складах, строительстве: транспортируют грузы, убирают, сортируют материалы. Несмотря на низкие требования к квалификации, количество желающих превышает спрос – в резюме более 18 тысяч украинцев указали эту профессию.

водитель автотранспортных средств;

Второе место более 13 тысяч вакансий для водителей. Интересно, что здесь ситуация противоположная: количество кандидатов (10,6 тыс.) меньше количества рабочих мест, что свидетельствует о дефиците специалистов в этой сфере.

продавец продовольственных товаров;

Чуть больше 13 тысяч запросов от работодателей и почти 20 тысяч кандидатов. В этой категории конкуренция высокая, ведь претендентов значительно больше.

продавец-консультант;

Популярная работа в сфере торговли. Более 9 тысяч вакансий против 11 тысяч желающих.

повар;

Сфера общественного питания остается одной из самых динамичных. С начала года было подано почти 8,7 тыс. вакансий, тогда как соискателей около 12 тысяч.

уборщик служебных помещений;

Около 8 тысяч вакансий. Однако, соискателей больше – 10,5 тысяч.

бухгалтер;

Профессия с традиционно высоким спросом. Работодатели искали таких специалистов 6,7 тыс. раз, тогда как претендентов было около 9 тысяч.

учитель общего среднего образования;

Спрос на преподавателей начальных классов, гимназий и лицеев – 4,7 тысячи вакансий. Кандидатов более – 7 тысяч.

швея;

Работодатели предлагали 4,6 тысячи вакансий, но желающих работать по этой специальности меньше – лишь 3,9 тысячи. Это одна из немногих профессий, где работодатели испытывают дефицит кадров.

медицинская сестра (брат медицинский).

Последнее место в десятке. 4,5 тысячи вакансий против 6,7 тысяч кандидатов.

Также отмечается спрос на узкопрофильных инженеров, техников и электромехаников, хотя количество таких объявлений невелико. Кроме наиболее распространенных запросов, на рынке труда появляются и очень специфические вакансии. Среди единичных запросов в этом году были такие специальности, как:

заведующий оранжереей;

начальник мельницы;

математик;

бандурист;

повар шампанского;

ведущий дискотеки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине официально существует более 9 тысяч различных профессий, и некоторые из них – довольно редкие, о которых мало кто слышал. Впрочем, это не уменьшает важности такой работы, а некоторым из таких специалистов платят 20 тыс. грн в месяц.

