Украинцам готовы платить от 100 тыс. грн за работу с бронированием от армии: каких специалистов ищут
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В Украине продолжает расти как количество, так и спрос на вакансии с гарантией освобождения от призыва в армию. Зарплаты тоже растут, а представителям отдельных профессий, в частности штукатурам, готовы платить более 100 тыс. грн в месяц.
Об этом говорится в результатах исследования, проведённого одной из крупнейших рекрутинговых платформ Украины. Его авторы пришли к выводу, что бронь чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, сферы логистики, транспорта, строительства и производства.
Общая ситуация
В Украине наблюдается стремительный рост спроса и активности соискателей: за последний год количество вакансий с бронированием выросло на 25%, а количество откликов от кандидатов увеличилось на 28%, а медианная заработная плата (половина выплат – выше, а половина – ниже этой суммы) выросла на 17% и в настоящее время составляет 35 тыс. грн.
Больше всего вакансий, связанных с защитой от мобилизации, – в промышленных и прифронтовых регионах. В частности, речь идет о следующих:
- Киевская область;
- Днепропетровская область;
- Харьковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Запорожская область.
В то же время финансовое лидерство удерживает запад страны.Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы в следующих областях:
- Закарпатская – 50 000 грн;
- Ивано-Франковская и Волынская – по 45 000 грн;
- Тернопольская – 43 000 грн;
- Ровенская – 42 000 грн;
- Львовская – 40 000 грн;
- Киевская – 38 000 грн.
Самые низкие показатели среди проанализированных регионов – в Харьковской области (28 000 грн) и на Буковине (25 650 грн).
Кого ищут больше всего
Наибольший дефицит кадров и одновременно наибольшая активность со стороны соискателей зафиксированы среди водителей – это абсолютная лидирующая категория. В целом список самых востребованных специалистов с бронированием выглядит так:
- водители;
- строители и разнорабочие;
- грузчики и кладовщики;
- продавцы и кассиры;
- автослесари и сварщики.
Рейтинг зарплат
Анализ показал впечатляющий разрыв в доходах в зависимости от специализации. Самые высокие зарплаты предлагают мастерам по отделочным и строительным работам:
- штукатур – 101 250 грн;
- фасадчик – 97 500 грн;
- кузовщик – 87 500 грн;
- каменщик – 82 500 грн;
- плиточник – 72 500 грн;
- дальнобойщик – 70 000 грн;
- таксист, механик и маляр – по 57 500 грн;
- строитель – 55 520 грн.
В свою очередь, профессии с самыми низкими месячными доходами представлены в сфере обслуживания и медицине:
- кассир – 19 900 грн;
- уборщица – 17 250 грн;
- медсестра – 16 750 грн.
Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на резкий рост числа людей, ищущих работу, украинский рынок по-прежнему испытывает острый дефицит квалифицированных работников, особенно в ИТ, строительстве, транспорте и обрабатывающей промышленности, в частности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Именно нехватка специалистов заставляет работодателей повышать зарплаты, хотя новых вакансий они открывают значительно меньше, чем раньше.
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