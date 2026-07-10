Украинцам готовы платить от 100 тыс. грн за работу с бронированием от армии: каких специалистов ищут

В Украине продолжает расти как количество, так и спрос на вакансии с гарантией освобождения от призыва в армию. Зарплаты тоже растут, а представителям отдельных профессий, в частности штукатурам, готовы платить более 100 тыс. грн в месяц.

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Об этом говорится в результатах исследования, проведённого одной из крупнейших рекрутинговых платформ Украины. Его авторы пришли к выводу, что бронь чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, сферы логистики, транспорта, строительства и производства.

Общая ситуация

В Украине наблюдается стремительный рост спроса и активности соискателей: за последний год количество вакансий с бронированием выросло на 25%, а количество откликов от кандидатов увеличилось на 28%, а медианная заработная плата (половина выплат – выше, а половина – ниже этой суммы) выросла на 17% и в настоящее время составляет 35 тыс. грн.

Больше всего вакансий, связанных с защитой от мобилизации, – в промышленных и прифронтовых регионах. В частности, речь идет о следующих:

Киевская область;

Днепропетровская область;

Харьковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Запорожская область.

В то же время финансовое лидерство удерживает запад страны.Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы в следующих областях:

Закарпатская – 50 000 грн;

Ивано-Франковская и Волынская – по 45 000 грн;

Тернопольская – 43 000 грн;

Ровенская – 42 000 грн;

Львовская – 40 000 грн;

Киевская – 38 000 грн.

Самые низкие показатели среди проанализированных регионов – в Харьковской области (28 000 грн) и на Буковине (25 650 грн).

Кого ищут больше всего

Наибольший дефицит кадров и одновременно наибольшая активность со стороны соискателей зафиксированы среди водителей – это абсолютная лидирующая категория. В целом список самых востребованных специалистов с бронированием выглядит так:

водители;

строители и разнорабочие;

грузчики и кладовщики;

продавцы и кассиры;

автослесари и сварщики.

Рейтинг зарплат

Анализ показал впечатляющий разрыв в доходах в зависимости от специализации. Самые высокие зарплаты предлагают мастерам по отделочным и строительным работам:

штукатур – 101 250 грн ;

; фасадчик – 97 500 грн ;

; кузовщик – 87 500 грн ;

; каменщик – 82 500 грн ;

; плиточник – 72 500 грн ;

; дальнобойщик – 70 000 грн ;

; таксист, механик и маляр – по 57 500 грн ;

; строитель – 55 520 грн.

В свою очередь, профессии с самыми низкими месячными доходами представлены в сфере обслуживания и медицине:

кассир – 19 900 грн ;

; уборщица – 17 250 грн ;

; медсестра – 16 750 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на резкий рост числа людей, ищущих работу, украинский рынок по-прежнему испытывает острый дефицит квалифицированных работников, особенно в ИТ, строительстве, транспорте и обрабатывающей промышленности, в частности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Именно нехватка специалистов заставляет работодателей повышать зарплаты, хотя новых вакансий они открывают значительно меньше, чем раньше.

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