Бизнес вынужден повышать украинцам зарплаты: в каких специалистах на рынке труда ощущается острая нехватка

Несмотря на резкий рост числа соискателей, украинский рынок по-прежнему испытывает острый дефицит квалифицированных работников, особенно в сфере ИТ, строительстве, транспорте и обрабатывающей промышленности, в частности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Именно нехватка специалистов вынуждает работодателей повышать зарплаты, хотя новых вакансий они открывают значительно меньше, чем раньше.

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Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ). В июне количество опубликованных резюме в Украине выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время количество вакансий, предлагаемых работодателями, увеличилось лишь на 4%. Фактически это означает, что предложение рабочей силы растет почти в семь раз быстрее, чем спрос на работников. Из-за этого конкуренция между кандидатами постепенно усиливается, а поиск работы для многих украинцев становится сложнее.

В Национальном банке отмечают, что во втором квартале прирост новых резюме был несколько меньше, чем в начале года, однако это объясняется сезонными факторами. Общая тенденция остается неизменной — желающих устроиться на работу становится все больше. Однако НБУ обращает внимание на то, что работодатели пересматривают свои кадровые планы.

В большинстве отраслей компании стали гораздо сдержаннее относиться к открытию новых вакансий. Одной из причин называют сложную ситуацию с безопасностью и усиление российских атак на предприятия и инфраструктуру, что заставляет бизнес более осторожно планировать расходы и развитие. Исключением остается строительная отрасль, где ожидания относительно найма работников остаются позитивными.

В каких сферах количество работников растет

Несмотря на общее замедление найма, отдельные отрасли продолжают активно расширять штаты. Наибольший рост численности работников зафиксирован в:

обрабатывающей промышленности — на 6,7% , прежде всего благодаря развитию оборонно-промышленного комплекса, в частности производство транспортных средств увеличилось почти на четверть;

, прежде всего благодаря развитию оборонно-промышленного комплекса, в частности производство транспортных средств увеличилось почти на четверть; ИТ-секторе — на 26%;

строительстве – на 9,5%;

транспортной сфере — на 3%.

Именно эти направления остаются одними из самых перспективных для поиска работы.

Где количество работников сократилось

В то же время ряд отраслей продолжает сокращать персонал. Наибольшее снижение численности штатных работников зафиксировано в:

сельском хозяйстве – минус 27,9%;

сфере искусства и развлечений – минус 3,5%;

финансовом секторе – минус 2,1%.

Такие показатели свидетельствуют о неравномерном восстановлении экономики, когда одни сферы активно развиваются, а другие продолжают работать в условиях сокращения. Несмотря на сложные условия на рынке труда, уровень оплаты труда в Украине продолжает уверенно расти.

По данным Государственной службы статистики, в мае 2026 года средняя заработная плата в стране составила почти 31 тысячу гривен. Номинальный рост зарплат ускорился до 22,6% в годовом исчислении, тогда как в апреле этот показатель составлял 21,3%. С учётом инфляции реальный рост доходов украинцев также ускорился — до 13,3%.

Почему работодатели повышают оплату труда

В Национальном банке объясняют, что главной причиной дальнейшего роста зарплат остается острый дефицит кадров. Несмотря на увеличение количества соискателей, многим компаниям по-прежнему сложно найти работников с необходимой квалификацией.

Чтобы привлечь специалистов или удержать уже имеющийся персонал, работодатели вынуждены повышать заработную плату и предлагать более конкурентоспособные условия труда. Дополнительным фактором стало постепенное замедление инфляции, что положительно сказывается на реальном росте доходов населения.

Заметную роль в увеличении средних зарплат играют и государственные расходы. Благодаря росту бюджетного финансирования повышаются доходы работников сферы образования, здравоохранения и других отраслей, которые финансируются за счет государственного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя заработная плата в Украине уже превысила 31 тысячу гривен, или более 700 долларов, а её рост уже четвёртый год подряд опережает инфляцию благодаря острой нехватке работников. В то же время, даже несмотря на положительную динамику, украинские зарплаты пока остаются ниже, чем во всех соседних странах, в том числе и в Молдове.

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