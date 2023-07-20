Россия блокирует экспорт зерна из Украины: что теперь будет с курсом доллара

В Украине до конца июля сохранится стабильный курс доллара – на уровне 36,7-37,3 грн. Причин для девальвации гривни не возникло даже на фоне решения России выйти из зерновой сделки.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL предоставил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. " Пока нет никаких экономических причин, которые могли бы как-то "шатнуть" валютный рынок в ту или иную сторону", – отметил банкир.

По его словам, несмотря на проблемы с зерновым соглашением, в Украине сохраняется "экспортный оптимизм." В частности, Украина ищет способы продолжить поставки по Черному морю без согласия РФ, а также работает над увеличением объемов экспорта по альтернативным маршрутам.

"Поведение страны-агрессора можно охарактеризовать не иначе как шантаж и наглость вопреки здравому смыслу, ведь неспособность к компромиссам в дальнейшем будет играть против них. Мы склонны считать, что зерновое соглашение будет несколько видоизменено, но оно будет действовать. Фактически соглашение между Украиной, Турцией и ООН не отменено, осталось только разработать "дорожную карту" для ее эффективного выполнения, где главным станет вопрос безопасного прохода грузов и выполнения в полном объеме контрактов. Такие обстоятельства в зависимости от полученного результата могут сказаться на валютном рынке Украины, но со временем", – объяснил Лесовой.

Остальные экономические факторы уверенно играют в пользу гривни, отмечает банкир. Это будет поддерживать стабильность украинской валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, фиксированный курс доллара в Украине могут отменить до окончания войны, однако для этого нужно выполнение ряда условий. При этом он подчеркнул: изменение режима курсообразования не будет означать, что НБУ перестанет контролировать ситуацию на рынке.

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