Украинцам готовят новый налог по европейскому образцу: в Кабмине раскрыли первые подробности

Украинцев в скором времени ждет появление нового налога – на захоронение и размещение отходов на полигонах. В Кабмине уже активно занимаются разработкой соответствующего законопроекта. "Налог на мусор" будут внедрять по европейскому образцу. Предполагается, что он, в первую очередь повлияет на бизнес, который вместо захоронения отходов будет заниматься из сортировкой.

Об этом рассказала заместитель министра окружающей среды Виктория Киреева в интервью "Украинскому радио". "Сейчас наша задача – чтобы захоронение стало невыгодным. А переработка, напротив, приносила заработок и инвестиции... Следующая задача – внедрять саму сортировку, раздельный сбор отходов. Для этого мы включаем несколько инструментов. Первый инструмент – это именно экологический налог на захоронение отходов. Сейчас Министерство защиты окружающей среды нарабатывает подходить к этому вместе с Министерством финансов и налоговой. И в ближайшее время мы будем обсуждать уже публично проект", – объяснила Киреева.

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В Украине с 9 июля 2023 года уже вступил в силу рамочный закон "Об управлении отходами". Он открывает саму возможность введения "налога мусор". Однако чтобы такая плата действительно появилось, нужно принять и отдельные изменения в законодательство, в частности в Налоговый кодекс. Именно их разработкой теперь и занимается правительство.

По Киреевой, законопроект, который находится в разработке, вводит экологический налог с различными коэффициентами. То есть фактическая сумма налога будет значительно выше у тех, кто сбрасывает на свалки несортированный мусор.

"Это первый такой инструмент для внедрения сортировки, который государство дает бизнесу, который занимается сортировкой. Потому что не будет выгодно перевозчикам и тем, кто собирает отходы на полигонах, принимать не сортированный мусор. Просто будет в несколько раз отличаться сумма... Хотим платить меньший налог – начинаем сортировать", – сказала она.

Также предполагается, что поступления от нового налога будут идти не только в общегосударственный фонд госбюджета, но и на места. Авторы инициативы рассчитывают, что это поможет громадам обустраивать места для сбора отсортированного мусора.

Ранее Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщало, что ставки "налога на мусор" будут повышать постепенно, в течение 7 лет. "Первые три-четыре года ставки будут расти несущественно", – объясняли в ведомстве.

Налоги за захоронение отходов на полигонах введены в 23 странах-членах ЕС, а также в Швейцарии и Великобритании. Ставки сильно отличаются в разных странах – на захоронение бытовых отходов от 5 евро/т до 100 евро/т.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются вдвое увеличить ставку налога на доходы банков – с 18% до 36%. Предполагается, что это будет приносить бюджету страны дополнительно почти по 10 млрд грн в год.

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