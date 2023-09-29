В Украине перепишут налоги для банков: новые правила утвердил комитет Рады

В Украине собираются вдвое увеличить ставку налога на доходы банков – с 18% до 36%. Предполагается, что это будет приносить бюджету страны дополнительно по 10 млрд грн в год.

Соответствующий законопроект № 9656д 29 сентября одобрил профильный Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщил первый замглавы этого комитета Ярослав Железняк ("Голос"). Далее документ будет рассматриваться в сессионном зале парламента. Железняк прогнозирует, что первое голосование состоится уже на следующей неделе (2-8 октября).

Предварительно проект закона был доработан. Изначально планировалось ввести отдельный налог на сверхприбыль банков. Однако это создавало правовую коллизию, т. к. приводило к двойному налогообложению доходов.

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Поэтому было принято решение не вводить отдельный налог, а точечно повысить ставку уже существующего. Предполагается, что смена концепции не повлияет на ожидаемый эффект от введения дополнительного налогообложения банков и бюджет будет получать дополнительно по 10 млрд грн.

Налог будут вводить на 2024 и 2025 годы. Ретроспективной нормы о налогообложении доходов за 2023 год не будет, объяснил нардеп.

По словам Железняка, нормы документа уже обсудили с ассоциациями банков. Также получено предварительное одобрение концепции от МВФ, но с ним переговоры продлятся вплоть до рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появится новый "европейский" налог. Он призван стимулировать переработку мусора, чтобы оставлять на свалках только те отходы, которые никак не поддаются переработке.

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