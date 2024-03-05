Украинцам через несколько недель кардинально пересчитают минималку: новая сумма и перерасчет выплат 

В Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысят с 7100 до 8000 грн. В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для некоторой категории.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В январе 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн. С того момента (с учетом данных за январь 2024 года) инфляция была на уровне 32,1%. Если бы минималку подняли хотя бы на тот уровень, на который выросли цены, то она увеличилась бы до 8586 грн. Вместо этого она составит всего 8000 грн.

Рассчитывать на то, что при полномасштабной войне и рекордном дефиците бюджета индексация зарплат полностью компенсирует инфляцию, не стоит, рассказывает OBOZ.UA заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько.

"И хотя 2023-й показал небольшую инфляцию (5,1%. – Ред.), в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери – это, конечно, нереалистично. Повышение минимальной зарплаты – это положительный сигнал и для рынка труда. Сказать, что оно должно быть больше, можно. Конечно, должно. Но в сложившихся условиях и это повышение уже является результатом", – говорит ученая.

Повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн, а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Изменятся некоторые налоги. Физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 грн, а после апреля – 1760 грн.

Против повышения минималки традиционно выступает часть мелкого бизнеса. Но даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации в рамках инфляции. Ученая Людмила Черенько отмечает: минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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