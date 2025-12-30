Украинцам будут выплачивать по 8647 гривен: кто может получить деньги после 1 января

В 2026 году в Украине возрастет поддержка безработных. Начиная с 1 января сумма пособия по безработице составит от 1650 до 8647 гривен в месяц.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Соответствующее решение приняло правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Кто может получить 1650 грн

Молодежь , которая еще не имеет страхового стажа и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации как безработная.

, которая еще не имеет страхового стажа и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации как безработная. Лица, которых уволили с работы по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (например, за нарушение трудовой дисциплины, прогул, потерю доверия и т.д.).

Выплаты безработным с опытом

Размер пособия лицам, имеющим страховой стаж, также пересмотрели в сторону увеличения. С 2026 года им будут выплачивать не менее 3600 грн, эту сумму могут получить:

застрахованные лица, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до приобретения статуса безработного;

до приобретения статуса безработного; застрахованные лица, которые работали не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы (работали не полный рабочий день, неделю, отсутствуют данные для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия по безработице);

(работали не полный рабочий день, неделю, отсутствуют данные для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия по безработице); внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и лица, находящиеся на временно оккупированных территориях, которые не имеют документов, подтверждающих их страховой стаж.

Зато максимальная сумма пособия по безработице теперь составит 8647 грн. Ранее она составляла 8000 грн.

Кто имеет право на выплаты по безработице

Как указывается в законодательстве, на пособие могут рассчитывать украинцы трудоспособного возраста, которые еще не вышли на пенсию по льготному стажу или выслуге лет. Вот, кто имеет право получать пособие по безработице еще:

лица с группой инвалидности , которые не достигли пенсионного возраста и получают государственную соцпомощь или пенсию;

, которые не достигли пенсионного возраста и получают государственную соцпомощь или пенсию; украинцы в возрасте до 16 лет , если ранее они были трудоустроены и уволены из-за сокращения, изменения в организации производства или ликвидации предприятия;

, если ранее они были трудоустроены и уволены из-за сокращения, изменения в организации производства или ликвидации предприятия; одинокая мать (отец), которая ухаживает за ребенком с инвалидностью.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине выросла нехватка кадров в рабочих и технических профессиях, что привело к увеличению доли женщин в этих сферах и спроса на практически подготовленных работников. В то же время низкий уровень заработных плат, в частности в образовании, приводит к увольнению специалистов, а по стратегии занятости до 2030 года планируется привлечь к рынку труда до 2 млн человек.

