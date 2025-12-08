Украинцам будут платить за разоблачение коррупционных преступлений: что нужно знать
В Украине предлагают вознаграждать граждан, которые разоблачают крупные коррупционные преступления и активно способствуют их раскрытию, с убытками для государства более 5 тысяч прожиточных минимумов (15 140 000 грн). Вознаграждение будет выплачиваться через НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) по специальной процедуре, что гарантирует реальное получение средств обличителями.
Об этом говорится в законопроекте №14274, сообщает Верховная Рада Украины. Согласно документу, вознаграждение будут получать те, кто сообщил о коррупционном преступлении и активно помог в его раскрытии.
Законопроект определяет четкий статус "обличителя" и устанавливает порядок взаимодействия граждан с НАПК. Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук подчеркнул, что принятие закона позволит гарантировать обличителям реальное право на получение вознаграждения, предусмотренного действующим законодательством, и обеспечит эффективный механизм его выплаты.
Законопроект предусматривает отдельную процедуру выплаты вознаграждения, которая не будет подпадать под бесспорное списание средств через казначейство. Судебные решения о выплате вознаграждения обличителю будут выполняться по специальной процедуре, определенной Законом "О предотвращении коррупции".
Прокурор в течение пяти дней после передачи обвинительного акта в суд сообщает НАПК об участии обличителя в производстве и предоставляет необходимые сведения. Суд обязан в пятидневный срок направлять копию решения о выплате вознаграждения в НАПК. Национальное агентство рассчитывает объем бюджетных средств на выплаты обличителям на основе судебных решений, вступивших в законную силу и еще не были выполнены.
Таким образом, законопроект решает проблему неэффективного механизма выплаты вознаграждений, который существовал ранее, и обеспечивает прозрачность и контроль на каждом этапе. Документ определяет НАПК главным распорядителем средств, ответственным за планирование и использование бюджетных расходов на выплату вознаграждений обличителям.
Также правительство предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы выделить отдельную процедуру выплаты и гарантировать ее реализацию в установленном порядке. По мнению экспертов, эти изменения будут стимулировать граждан сообщать о коррупционных правонарушениях и способствовать более эффективному раскрытию преступлений.
