Украинцам будут платить вдвое больше: на какой навык в резюме "охотятся" работодатели

Украинские работодатели готовы доплачивать рабочим за знание английского языка. Кое-где разница в оплате работы специалиста, владеющего ею и не владеющего, может достигать 100%.

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Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших украинских сайтов по поиску работы. Всего в мае работодатели разместили более 600 вакансий с требованием знать английский – то есть 6% всех предложений работы на рынке труда в этом месяце.

Чаще всего соискателей требуют "средний" и "выше среднего" уровень знания. В общем требование знать английский указали в вакансиях в следующих категориях:

IT, компьютеры, интернет – 23%;

Маркетинг, реклама, PR – 21%;

СМИ, издательство, полиграфия – 17%;

Топ-менеджмент, руководство высшего звена – 17%;

Юриспруденция – 15%.

Кроме того, знание и уровень английского часто влияют на размер зарплаты, которую готовы предложить специалисту. В частности, при майской средней заработной плате на платформе в 20 тыс. грн соискателям со знанием английского в среднем предлагают 28 тыс. грн, то есть на 40% больше. Самое заметное это среди таких отраслей:

"Финансы, банк" – 35 тыс. грн (на 100% больше средней зарплаты в категории);

"Логистика, склад, ВЭД" – 35 тыс. грн (+79%);

"Бухгалтерия, аудит" – 30 тыс. грн (+62%).

Также прослеживается другая закономерность: специалисты с более высоким уровнем знания языка могут рассчитывать на более высокую оплату труда. В среднем соискателям предлагают такие зарплаты в зависимости от уровня знания английского:

начальный – 22 тыс. грн;

средний – 25 тыс. грн;

выше среднего – 30 тыс. грн;

продвинутый – 32,5 тыс. грн;

свободно – 35 тыс. грн.

Чаще всего работодатели надеются от кандидатов знания английского на среднем и выше среднего уровня (37% и 34% соответственно). Реже – на продвинутом (15%), начальном (8%) и свободном (5%) уровнях.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об аномальной ситуации, сложившейся на украинском рынке труда. Соотношение вакансий и резюме приближается друг к другу, поэтому часть работодателей не имеет возможности нанять сотрудников.

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