Украинцам будут доплачивать к пенсиям более 2 тыс. грн: кто может рассчитывать

Неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне радиационного загрязнения, могут получать доплату в 2 361 грн. Однако для этого нужно иметь соответствующие удостоверения.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ). Там отметили: также для получения доплаты нужно соответствовать другим условиям. В частности,

проживать или работать в зоне обязательного отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года;

иметь статус пострадавшего лица в результате Чернобыльской катастрофы.

"Выплату в 2025 году в размере одного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 361 грн) получают лица, у которых по результатам автоматической проверки по данным Государственной миграционной службы Украины подтверждено, что человек постоянно проживал в зоне загрязнения, не переселялся в эту зону из других регионов. И имеет статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: предоставление доплаты могут остановить. Произойдет это в случае несоответствия положениям статьи 45 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Согласно ей, выплата прекращается после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях и декларирования/регистрации места жительства за пределами зон, "что подтверждается сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров".

Масштабная индексация пенсий в Украине для всех

В то же время, в Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий на около 10-11%. При этом повышать будут не весь размер пенсии, а только ее часть, которая подсчитана по формуле (без прибавок и дотяжек).

Сам же размер индексации станет известен только в марте 2025-го. Дело в том, что при подсчете используют показатель средней зарплаты за три последних года. При этом статистика поступает с опозданием на несколько месяцев, поэтому у правительства будут официальные данные о размере заработной платы за 2024-й только до марта 2025-го. Тогда в ПФУ посчитают, каким будет среднегодовой рост зарплат за 2024-й, 2023-й и 2022-й.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине с января 2025 года минимальные требования для выхода на пенсию в 60 лет выросли с 31 до 32 лет стажа. Также на 12 месяцев выросли требования для выхода на пенсию в 63 года – для этого нужно иметь от 22 до 32 лет стажа.

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