Масштабная индексация пенсий в Украине для всех: какими будут выплаты после перерасчета

В Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий, размер которой может составлять около 10-11%. При этом повышать будут не весь размер пенсии, а только ее часть, которая подсчитана по формуле (без прибавок и дотяжек).

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Детальнее о том, как и кому проведут перерасчет пенсий в Украине, читайте в материале OBOZ.UA.

Как повысят пенсии в Украине

Размер индексации станет известен только в марте 2025-го. Дело в том, что при подсчете используют показатель средней зарплаты а три последних года. Статистика поступает с опозданием на несколько месяцев, поэтому у правительства будут официальные данные о размере заработной платы за 2024-й только до марта 2025-го. Тогда в ПФУ посчитают, каким будет среднегодовой рост зарплат за 2024-й, 2023-й и 2022-й.

Средняя за три года динамика зарплат будет составлять не менее 10%. Половина этой суммы – 5%. В то же время инфляция в 2024-м составила 12%. При расчете размера индексацию сумму двух показателей делят на два. По приблизительным счетам речь идет об индексации в размере 11% (что больше, чем предусмотрено в бюджете ПФУ).

В то же время в бюджете ПФУ предусмотрена индексация в размере 10%." Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен. При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", – говорится в проекте бюджета ПФУ, который размещен на сайте ФПУ.

Пересчет будет для всех разным. И вот почему

На 10-11% повысят не полный размер пенсии, но только ее часть, рассчитанная по формуле. Дело в том, что в некоторых случаях размер пенсии, рассчитанной по формуле, может быть значительно меньше, чем размер различных прибавок. Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили требования по стажу, пенсия будет в размере минимум 40% минималки (это 3200 грн).

Допустим, что вместе с тем ваша пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 3040 грн, то вам ее дотянут до 3200. Но во время индексации на 10-11% повысят не всю пенсию, а только формульную часть (3040 грн). Таким образом, прибавка будет на уровне 304–334,4 грн.

И индексация не повысит пенсии :

тем, кто получает самые большие пенсии;

гражданам, вышедшим на пенсию за последние 3 года.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине пенсию получают 10 млн 342 тыс. лиц. Из них:

25,6% пенсионеров (2 млн. 655 тыс.) получают пенсию в размере до 3 тыс. грн

46% (4 млн 451 тыс.) получают пенсию, размер которой меньше 4 тыс. грн

61,62% (6 млн. 373 тыс.) получают пенсию в размере до 5 тыс. грн

В то же время 5 635 грн – средняя пенсия вышедших на пенсию по возрасту. Следовательно, хотя средняя пенсия в Украине более 5,6 тыс. грн, на самом деле большинство (61,62%) украинцев получает пенсию в размере менее 5 тыс. грн.

При этом фактический прожиточный минимум (рассчитанный по ценам июня) для пенсионера составляет 6016,14 грн. Следовательно, любой пенсионер, получающий меньше указанной суммы, находится за чертой бедности. В Украине это большинство пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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