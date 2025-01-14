Украинцам изменили пенсионные правила с января 2025-го: как теперь узнать, когда выйдете на пенсию

В Украине с января 2025 года минимальные требования для выхода на пенсию в 60 лет выросли с 31 до 32 лет стажа. Также на 12 месяцев выросли требования для выхода на пенсию в 63 года – для этого нужно иметь от 22 до 32 лет стажа. При этом на портале ПФУ каждый украинец может узнать свой ста и пенсионный возраст.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Чтобы узнать свой пенсионный возраст, нужно посчитать стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию. Правда, закон позволяет вам докупать стаж (стоимость каждого месяца – 44% от минимальной зарплаты). На сегодня это 3520 грн за каждый месяц стажа. К примеру, если у вас есть 30 лет стажа, то за один год придется доплатить 42,2 тыс. грн.

Когда я уйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство уходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 65 лет меняются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 32 лет стажа в 2025-м.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через действие или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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