Украинцам без высшего образования предлагают работу с зарплатой в 50 тыс. грн: названы вакансии

В Украине средняя зарплата по состоянию на апрель 2025 достигла 24 тыс. грн. Среди вакансий с относительно высокими зарплатами можно встретить предложения и для специалистов без высшего образования.

Видео дня

Согласно данным work.ua, водитель-международник в среднем может зарабатывать 55 тыс. грн ежемесячно. Нет требования относительно высшего образования и к риэлторам, при этом средняя их зарплата составляет 52,5 тыс. грн.

Кроме того, на относительную высокую зарплату могут претендовать:

арматурщик – 50000 грн

автомаляр – 50000 грн

прораб – 42500 грн

монолитник – 42500 грн

водитель-инструктор – 41600 грн

Отметим, уровень зарплат также зависит от города. Так, больше всего платят в Киеве (27,5 тыс. грн), в Днепре средняя зарплата составляет 23,5 тыс. грн. грн, в Одессе – 23 тыс. грн. При этом больше платят в Ужгороде (24 тыс. грн).

Вакансии с наибольшими зарплатами:

Управляющий недвижимостью – 75 000 грн

Финансовый директор – 70 000 грн

Директор по маркетингу – 70 000 грн

Fullstack-разработчик – 67 500 грн

Фармер – 66 500 грн

Руководитель отдела продаж – 65 000 грн

Топ-менеджер – 63 000 грн

Back end программист – 61 500 грн

Программист 1C60 000 грн

DevOps engineer – 60 000 грн

"В марте рынок труда продолжал развиваться под влиянием, с одной стороны, реалий полномасштабной войны, и с другой – сезонных факторов. Первое сказалось на том, что второй месяц подряд среди десятки самых востребованных должностей видим военнослужащих. Также фиксируем, что количество вакансий, где работодатели готовы отдавать предпочтение", – отмечают аналитики work.ua.

Но на специфику вакансий влияют сезонные факторы. В марте с поиском работников оживились представители гостинично-ресторанного бизнеса. Так что возросло количество предложений работы для горничных, официантов, администраторов гостиницы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее свою декларацию за 2024 год обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ей, доходы главы государства и членов его семьи превысили 15,2 млн грн, из которых 8,5 млн грн было получено от погашения ОВГЗ (государственные ценные бумаги). В то же время уточняется также, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2024 года значительно не изменился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!