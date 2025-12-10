Украинское запретили, а своего не хватает: поляки уже жалеют о запрете важной сельхозкультуры

Эмбарго украинского рапса, которое действует в Польше, бьет по местной масличной отрасли. Из-за дефицита собственного сырья переработчики не могут использовать свой потенциал на полную, поэтому польские производители масла считают решение властей необоснованным.

Видео дня

В частности, как сообщает farmer.pl, так считает генеральный директор Польской ассоциации производителей масла Адам Стемпень. Он отметил, что производственные мощности перерабатывающих предприятий превышают внутреннее предложение семян рапса на 500 тыс. тонн.

"Диверсификация относительно украинского сырья очень желательна, чтобы обезопасить себя от дефицита, который, несомненно, будет нас беспокоить", – объясняет председатель ассоциации.

Эмбарго необоснованное

Он раскритиковал введенное еще в 2023 году и продленное в 2025-м эмбарго Украины как необоснованное. Стемпень подчеркнул, что никаких рисков, связанных с заменой отечественного сырья украинским импортом, нет, поскольку в Польше дефицит рапса, а импорт из Украины нанес бы минимальное влияние на цены.

"Независимо от того, как регулируется рынок, цена является европейской и определяется ситуацией в Европейском Союзе на бирже MATIF. Поэтому мы не видим влияния на цены на рапс, которого теоретически можно было бы ожидать", – пояснил эксперт.

Угроза от украинских пошлин и переработки

Стемпень также обратил внимание на введение Украиной импортных пошлин на отдельные сельскохозяйственные сырьевые товары, в том числе сою и рапс, с целью укрепления местной перерабатывающей промышленности. В сочетании с польскими ограничениями на импорт украинского сырья — рапса, но не рапсового масла, он видит потенциальную угрозу для польских производителей.

"Мы видим определенные риски, связанные с желанием украинской стороны комплексно поставлять масло в Европу, в частности в Польшу. Мы должны стремиться создавать эту добавленную стоимость преимущественно на местном уровне, в Польше. Это позволило бы нам увеличить поставки высокобелковых кормов, где мы также имеем значительный дефицит, поскольку мы знаем проблемы с обеспечением, например, соевым шротом. Рапс здесь играет значительную роль. Поэтому эти запреты и политическое формирование рынка нам очень вредят", – пояснил польский эксперт.

Относительно потенциальных вызовов на рынке рапса в ближайшее время, Стемпень указывает на возможное снижение количества и качества рапса. "Я замечаю некоторые проблемы с качеством, которые, к сожалению, сопровождали урожай этого года — это сильно повлияет на наши перерабатывающие возможности", — сказал он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 29 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение Украины с ЕС, которое предусматривает расширение доступа украинских товаров к европейскому рынку. Оно устанавливает защиту чувствительных секторов, согласование стандартов производства и создает механизмы для стабильной торговли и поддержки украинских экспортеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!