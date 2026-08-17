Украинским ИТ-специалистам готовы платить до 6000 долларов в месяц: какие специалисты оказались "самыми дорогими"

Больше всего в украинском IT зарабатывают Head of Product – в среднем $6000 в месяц, за ними следуют Program Managers с $4700 и Delivery Managers с $4000. Среди городов самые высокие зарплаты в Виннице – $3200, а в Киеве, Житомире и Черкассах – по $3000, лучше всего платят в аутстаффинговых и продуктовых компаниях, а среди форматов работы – в гибридном и удаленном.

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Об этом говорится в исследовании DOU. Стоит учитывать, что речь идет именно о медианных зарплатах – половина специалистов получает меньше указанной суммы, а половина – больше. Все суммы в исследовании приведены в долларах США после уплаты налогов.

Кто в украинском IT зарабатывает больше всего

Самая высокая медианная зарплата среди основных менеджерских специальностей зафиксирована у Head of Product – $6000 в месяц. То есть руководитель продуктового направления в Украине в среднем получает больше, чем большинство других менеджеров.

Причём у наиболее высокооплачиваемых специалистов разрыв может быть ещё больше: третий квартиль зарплаты Head of Product составляет $7700. Иными словами, четверть таких специалистов получает более $7700 в месяц.

Высокие доходы демонстрируют также Program Managers – их медианная зарплата составляет $4700. У Delivery Managers этот показатель равен $4000, а у Scrum Masters – $3600. Таким образом, руководящие и смежные менеджерские должности в украинском IT могут обеспечивать доход в несколько тысяч долларов даже по медианному показателю.

Сколько получают Product Managers

Product Management остается более высокооплачиваемым направлением по сравнению с Project Management практически на всех уровнях карьеры. Больше всего получают руководители продуктов:

Head of Product – $6000;

Senior Product Manager – $4300;

Middle Product Manager – $2700;

Junior Product Manager – $1300.

При этом именно уровни Senior и Middle продемонстрировали наибольший рост за последние шесть месяцев. Медианная зарплата Senior Product Manager увеличилась на $300 – до $4300. У Middle Product Manager она выросла на $200 — до $2700.

А вот у младших менеджеров по продукту ситуация противоположная: их медианная зарплата сократилась на $100 и составляет $1300. Рынок больше всего вознаграждает уже опытных специалистов, которые могут отвечать не только за отдельные задачи, но и за развитие продукта, бизнес-показатели и стратегические решения.

В сфере Project Management зарплаты практически не изменились

В проектном менеджменте за последние полгода существенных изменений не произошло. Самые высокие медианные зарплаты среди основных специализаций у Delivery Managers — $4000. Далее следуют:

Senior Project Manager — $3400;

Middle Project Manager — $2000;

Project Coordinator — $1500;

Junior Project Manager – $904.

Зарплата Senior Project Manager за полгода выросла всего на $75 — до $3400. У Middle Project Managers она осталась без изменений — $2000. Зато у Junior Project Managers произошло существенное сокращение: медиана упала на $296, до $904.

Опыт напрямую влияет на зарплату

Данные исследования показывают, что в IT-менеджменте зарплата закономерно растёт вместе с опытом, однако для разных специализаций эта зависимость проявляется по-разному. В Product Management заметна переломная точка примерно после 10 лет опыта. Именно тогда медианный доход может существенно вырасти — до около $4000 и выше.

При этом специалисты с четырьмя и восемью годами опыта могут иметь не столь разные зарплаты, как можно было бы ожидать. В Project Management опыт начинает сильнее сказываться на доходах раньше. Уже примерно после пяти-шести лет работы медианная зарплата может составлять $2450-2800, что заметно выше показателей менее опытных коллег.

Для сравнения: в целом по исследованию медианная зарплата менеджеров с более чем 20 годами опыта составляет $4900. Для специалистов с 15–20 годами опыта — $4680, а с 10–14 годами — более $4000.

Не все менеджеры регулярно получают повышение

Несмотря на высокие зарплаты, автоматического постоянного роста доходов в украинском IT нет. По данным DOU, 34% менеджеров получили повышение зарплаты в течение последних шести месяцев.

Среди тех, кто работает в компании не менее года, доля тех, кому повышали зарплату за последние полгода, составляет 38%. Еще 21% опрошенных получили повышение 6–12 месяцев назад. В то же время примерно четверти менеджеров зарплату вообще не повышали за всё время работы в нынешней компании. Среди тех, кто работает более года, доля таких сотрудников составляет около 15%.

Интересно, что медианная зарплата зависит и от того, когда в последний раз пересматривалась заработная плата. У тех, кому зарплату пересматривали в течение последних шести месяцев, медиана составляет $2925, а у тех, кому повышение было более двух лет назад, — $3600. Самый низкий показатель — $2200 у менеджеров, которые вообще не получали повышения.

Где украинские IT-менеджеры зарабатывают больше всего

Уровень дохода зависит и от типа компании. Самая высокая медианная зарплата зафиксирована в аутстаффинговых компаниях — $3300. В продуктовых компаниях менеджеры получают в среднем $3000, в сервисных — $2700, а в стартапах — $2645.

В то же время, если смотреть не на медиану, а на верхнюю часть зарплатного распределения, ситуация несколько меняется. Третий квартиль в продуктовых компаниях составляет $4300, тогда как в аутстаффинге — $4200. Это означает, что именно продуктовый бизнес обладает особенно высоким потенциалом для наиболее высокооплачиваемых управленческих должностей.

Существует также зависимость от размера компании. В компаниях, где работает более 1000 специалистов, медианная зарплата менеджера составляет $3150. В компаниях с численностью до 1000 сотрудников — $3000, до 200 — $2725, до 50 — $2500, а в компаниях с менее чем 10 специалистами — $2100.

Удаленная работа приносит больше

Формат работы также оказался связанным с уровнем дохода. Полностью удаленно работают около 58% опрошенных IT-менеджеров. Еще 35% работают в гибридном формате, а лишь 7% ежедневно работают исключительно из офиса.

Самая высокая медианная зарплата у тех, кто работает в гибридном режиме, — $3000. У полностью удаленных сотрудников этот показатель немного ниже — $2800.

А вот менеджеры, работающие исключительно в офисе, получают значительно меньше — $2225. Таким образом, разница между гибридным форматом и работой в офисе составляет почти $800 в месяц.

Как форма занятости влияет на зарплату

Большинство менеджеров, участвовавших в исследовании, работают через украинское ФЛП — таких 53%. Еще 20% оформлены в штате в соответствии с ТК, 13% работают по гиг-контракту, а 7% — через "Дия Эмплоймент".

Самая высокая медианная зарплата — у тех, кто работает через "Дия Эмплоймент", а также у специалистов, оформленных в другой стране. В обоих случаях показатель составляет $3500.

У гиг-контракторов и тех, кто работает через украинское ФЛП, медиана составляет $3000. Самый низкий показатель у сотрудников, оформленных непосредственно в штате — $2500.

В каком городе IT-менеджеры получают больше всего

В этом году география зарплат также изменилась. Самая высокая медианная зарплата среди украинских городов зафиксирована в Виннице — $3200.Далее следуют Киев, Житомир и Черкассы — по $3000.

Во Львове медианная зарплата менеджеров составляет $2700, в Тернополе — $2600. В Харькове этот показатель составляет $2550, в Одессе — $2500. Также $2500 получают в Ивано-Франковске, Луцке и Ужгороде.

В Днепре медиана составляет $2300, в Полтаве — $1850, а в Хмельницком — $1400. При этом именно Винница продемонстрировала наиболее заметный рост: по сравнению с декабрем 2025 года медианная зарплата менеджеров там увеличилась с $2550 до $3200.

Зато в ряде крупных городов доходы снизились. Например, в Одессе показатель упал с $3550 до $2500, в Харькове – с $3500 до $2550, во Львове – с $3500 до $2700, а в Днепре — с $3000 до $2300.

Женщин в IT-менеджменте становится больше

В менеджменте продолжает расти доля женщин. За последние полгода она увеличилась с 43% до 48%. Средний возраст опрошенных менеджеров составляет 33 года, а более половины — 52% — проживают в Киеве.

Всего в исследовании были учтены ответы 1126 менеджеров, которые находятся в Украине или планируют вернуться из-за рубежа. Еще 242 украинских IT-специалиста приняли участие в части исследования, посвященной зарплатам за рубежом.

Разница между зарплатами в Украине и за рубежом постепенно сокращается, хотя для наиболее опытных специалистов зарубежный рынок по-прежнему может быть более привлекательным. Например, среди менеджеров с 3–5 годами опыта медианная зарплата за рубежом составляет $2550 против $2300 в Украине. Разница всего в $250.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно растет ценность квалифицированных работников — на примере Буковины работодатели предлагают от 30 до 100 тысяч гривен водителям, инженерам, биотехнологам, механикам и другим специалистам. Самая высокая зарплата в приведенной базе вакансий — 100 тысяч гривен, и получить ее может водитель международных грузовых перевозок.

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