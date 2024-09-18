Украинским госбанкам угрожают проблемы: в НБУ сообщили, на какие из них могут потратить миллиарды из бюджета

В Нацбанке считают, что введение повышенного налогообложения на уровне 50% для банковского сектора может привести к тому, что сразу 2 государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу. А потому их придется докапитализировать деньгами из бюджета. Впрочем, пока эта норма окончательно не закреплена – законопроект о повышении налогов, в который она "зашита", еще должен пройти 2 чтение в Верховной Раде и быть подписан президентом.

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В регуляторе отмечают: если норма о повышенном налогообложении банков останется в финальном варианте документа, в докапитализации будут нуждаться Укрэксимбанк и Sense Bank, передает Forbes. Это, подчеркивается, потребует 3 млрд грн бюджетных средств.

В то же время, рассказали в НБУ, в 2024 году там перешли на новые требования к структуре капитала банков. Которые, утверждается, на 100% отвечают европейским подходам. "Мы предполагали, что банки используют прибыль для органического выполнения этих требований", – сообщила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Напомним: 17 сентября народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о повышении налогов в Украине. До этого уже предпринималась попытка сделать это – однако она провалилась. Впрочем, не исключено, что ко второму чтению документ может претерпеть определенные изменения.

Пока же он, среди прочего, содержит норму, обязывающую банки уплатить налог на прибыль в размере 50%. Это объясняют тем, что банки смогли получить фактически аномальные доходы за счет ОВГЗ. Небанковские финансовые учреждения заплатят 25% налога на прибыль.

Как рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), за первое полугодие 2024 года операционный доход банков в Украине составил 161,6 млрд грн, что на 16,3% или на 22,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом:

доход до налогообложения составил 101 млрд грн, что на 26,1% или на 21 млрд грн больше, чем за первое полугодие прошлого года;

чистая прибыль после налогообложения за первое полугодие 2024 года достигла 79 млрд грн, или на 11,4 млрд грн больше, год к году.

По словам Гетманцева, большая часть процентного дохода банков сформирована за счет безрисковых операций с государственными ценными бумагами или депозитными сертификатами. А доля этих доходов в общих доходах банков составляет 53,6%, что больше, чем в прошлом году, когда эта доля составила 52,2%.

"Банки, к сожалению, зарабатывают не на кредитовании, а за счет государства. Да, государство дает само это делать. Речь не идет о какой-то ошибке или злоупотреблении. Это нормальная ситуация. Но когда государство имеет огромный объем бюджетного дефицита, а в следующем году он будет таким же, а может еще и большим, то государство, безусловно, побуждает банки к абсорбированию ликвидности на рынке, когда НБУ изымает излишнюю гривню через депозитные сертификаты. По этим сертификатам НБУ платит проценты. На этих процентах банки зарабатывают абсолютно безрисково, не предоставляя никому кредитов", – объяснил позицию он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине планируют изменить налоги на недвижимость. Сейчас за каждый "лишний" квадратный метр нужно платить до 1,5% минимальной зарплаты, а по новым правилам могут считать, исходя из стоимости жилья. Соответствующие изменения предусмотрены Национальной стратегией доходов.

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