"Массовый химический мейнстрим": как электронные сигареты заполонили Украину и в чем проблема

В Украине пользователями электронных сигарет сегодня являются от 14,3% до 24% всех курильщиков. За несколько лет сегмент электронных сигарет превратился в массовый "химический мейнстрим", который к тому же полностью держится на запрещенных фруктовых и сладких ароматизаторах.

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Об этом говорится в публикации Telegraf. По данным Kantar, наиболее распространенными среди пользователей остаются несколько типов устройств. Так:

42% опрошенных пользуются электронными сигаретами со сменными многоразовыми картриджами или pod-системами.

электронными сигаретами 39% пользуются одноразовыми электронными сигаретами .

. 21% — вейпами со встроенным заправочным резервуаром.

— со встроенным заправочным резервуаром. Еще 18% пользуются системами со сменными одноразовыми картриджами.

Эти доли не нужно суммировать до 100%, поскольку один и тот же респондент мог пользоваться несколькими типами устройств.

В сегменте устройств значительную долю рынка занимают бренды трех китайских производителей — VapeOnly, Smoore и Woody Vapes. Именно с ними связаны хорошо известные украинскому покупателю марки Elf Bar, Lost Mary, Vaporesso и VooPoo.

На рынке жидкостей заметную долю занимают украинские производители Chaser Lab, Liquid Lab и Octolab, а также VapeOnly.

Отдельный показатель – среднее потребление жидкости. Согласно исследованию Kantar, оно составляет около 1,7 мл в день на одного пользователя. При этом, по данным других сопутствующих исследований (например, опроса Центра Разумкова) или информации, зафиксированной Киевским международным институтом социологии (КМИС), пользователями электронных сигарет сегодня являются от 14,3% до 24% всех курильщиков в Украине.

"То есть речь идет не о небольшой нише энтузиастов, а о сформировавшемся массовом рынке с регулярным потреблением. Скажем прямо – сегмент электронных сигарет сегодня превратился в массовый "химический мейнстрим", который к тому же полностью держится на запрещенных фруктовых и сладких ароматизаторах", — говорится в публикации издания.

При этом 93,3% продукции, которой пользуются опрошенные потребители, имеет те или иные признаки несоответствия законодательству. Это результаты исследования Kantar. Последние данные – за апрель-май 2026 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Ужгороде медики скорой помощи госпитализировали 7-летнего мальчика после того, как он покурил электронную сигарету и выпил энергетические напитки. После оказания неотложной помощи на месте ребенка доставили в городскую детскую клиническую больницу, где он находится под наблюдением врачей.

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