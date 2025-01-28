Бизнес в Украине попросил отменить воздушную тревогу по областям: что предлагают вместо этого и зачем это нужно

Бизнес в Украине предлагает ввести таргетированную систему оповещения воздушных тревог, которая будет извещать только районы с реальным риском угрозы. Это поможет сберечь безопасность людей и обеспечить непрерывную работу предприятий.

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Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации. Согласно данным компаний-членов ЕБА:

через текущую систему оповещения простоя предприятий могут достигать 50% рабочего времени;

это приводит к срывам производственных планов, увеличению операционных расходов, снижению экспортного потенциала и нестабильности поставок;

при условии, что половина экономики останавливается во время воздушной тревоги, ежедневный ущерб может составлять до 9 миллиардов гривен.

Особенно остро проблема касается производства, торговли и экспорта, требующих четких графиков и стабильности работы. Введение локализованной системы оповещения, которая извещала бы об угрозе только в районах с реальным риском, может существенно улучшить ситуацию. По словам представителей ЕБА, такой подход позволит:

ограничить остановки деятельности предприятий в безопасных районах;

обеспечить стабильность производственных процессов и планов;

повысить финансовую устойчивость бизнеса и поддержать экономическую активность страны.

Примером успешной реализации такого подхода является Черкасская область, где уже внедрена система, извещающая только районы, где зафиксирована реальная угроза, например пролеты беспилотников. Это позволило не только уменьшить остановки работы учебных заведений и бизнеса, но и обеспечить оперативность реагирования.

Несмотря на важность бесперебойной работы бизнеса, представители ЕБА отмечают, что безопасность работников остается приоритетом. Остановка производственных процессов во время тревог является необходимой мерой для минимизации рисков для жизни и здоровья сотрудников. Организация призвала бизнес ответственно соблюдать рекомендации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и соблюдать правила во время воздушных тревог.

В своем официальном обращении к Первому вице-премьер-министру Украины и Министру экономики, а также Министру внутренних дел ЕБА предлагает правительству:

разработать и внедрить таргетированную систему оповещения воздушных тревог;

обеспечить сбалансированный подход, учитывающий интересы бизнеса, общества и государственной безопасности;

провести консультации с экспертами, местными администрациями и бизнес-сообществом для выработки оптимального решения.

Украина находится в состоянии войны, и эффективное управление экономическими ресурсами не менее важно, чем оборона. Обеспечение непрерывной работы бизнеса помогает не только сохранять рабочие места, но и поддерживать национальную экономику, основу для финансирования обороны и социальной поддержки граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, война отпугивает иностранных инвесторов от Украины. Об этом свидетельствует резкое падение количества предприятий, открытых в прошлом году гражданами других стран – на 355 (т.е. на 24,2%).

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