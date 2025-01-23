В Украине стали реже открывать бизнес иностранцы: топ-3 крупнейших компаний

Война отпугивает иностранных инвесторов Украины. Об этом свидетельствует резкое падение количества предприятий, открытых в прошлом году гражданами других стран – на 355 (т.е. на 24,2%). Самые крупные из них – "ДВЛ УКР", "ТРЕЙД СОЛЮШИНЗ" и "ДК КИЕВ АУТЛЕТ".

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Согласно данным Единого государственного реестра, в 2024 году в Украине было зарегистрировано 1109 новых компаний с иностранными собственниками, то есть почти на четверть меньше, чем в 2023-м, когда этот показатель вырос после начала полномасштабного вторжения России до 1464 года, сообщает Опендатабот. По сравнению с 2021 годом таких бизнесов уменьшилось на 60%.

Всего бизнес в Украине открыли граждане разных 78 стран. Чаще собственное дело открывали граждане Турции (201 бизнес), Польши (90), США (89), Германии (55) и Израиля (49).

Чаще иностранные компании в Украине связаны с оптовой торговлей (255 компаний, 23%), компьютерным программированием (109 компаний, 9,8%), операциями с недвижимостью (86 компаний, 7,8%), строительством (57 компаний , 5,1%), а также общепитом (46 компаний, 4,1%). Среди вновь созданных в прошлом году компаний наибольший уставный капитал имеют киевская ООО "ДВЛ УКР" с конечным бенефициаром – гражданином Франции (уставный капитал – 1,18 млрд гривен), а также ООО "ТРЕЙД СОЛЮШИНЗ" и ООО "ДК КИЕВ АУТЛЕТ", владельцем которых является гражданин Чехии (456,7 млн грн и 335,6 млн грн соответственно).

Почти половина таких компаний сосредоточена в Киеве (542 компании, или 48,9%), меньше – во Львовской (137 или 12,4%) и Одесской областях (122, или 11%). В каждом из остальных регионов зарегистрировано менее 100 иностранных компаний.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине растет количество физических лиц-предпринимателей – в 2024 году их увеличилось почти на 120 тыс., или 7,5%. Всего в стране насчитывается более 1,7 млн ФЛП.

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