Украинский бизнес активно переезжает в другие регионы: откуда и куда именно

В Украине бизнес активно мигрирует, почти 8 тысяч компаний сменили свои локации преимущественно в сфере торговли, строительства и сельского хозяйства. Больше всего предприятий выезжает из столицы и крупных областей, а главными пунктами назначения остаются Киев, Киевщина, Харьковщина и Днепропетровщина.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. В 2025 году украинский бизнес продолжает активно перемещаться между регионами, реагируя на экономические, безопасностные и логистические факторы.

В 2025 году украинский бизнес продолжает активно перемещаться между регионами, реагируя на экономические факторы, факторы безопасности и логистические факторы. По данным Единого государственного реестра, за первые восемь месяцев года почти 8 тысяч компаний переехали в новые регионы – в целом зафиксировано 8 345 переездов. Этот показатель демонстрирует стабилизацию рынка и даже на 10% ниже, чем в 2021 году, а некоторые предприятия смогли сменить адрес несколько раз.

Чаще всего релокации осуществляют компании, работающие в сфере торговли – это примерно треть всех переездов. Также активны в смене локации предприятия строительной отрасли (6%), агросектора (5%) и недвижимости (5%). Эти цифры свидетельствуют о стремлении бизнеса адаптироваться к изменениям в спросе и условиях ведения деятельности в Украине.

Киев продолжает оставаться основным хабом для переездов бизнеса. Самые популярные маршруты – между столицей и Киевской областью (494 переезда), Днепропетровской (379), а также в обратном направлении из Киевской области в Киев (378). Из Киева в Харьковскую область переехали 358 компаний, а из Днепропетровщины в столицу – 336.

В то же время в прифронтовых регионах наблюдается положительная динамика: Харьковщина в этом году получила +374 компании, Запорожская область – +276, Львовская – +161, Закарпатская – +83, Киевская – +77. Зато Киев потерял на 657 компаний больше, чем получил, а отрицательный баланс зафиксирован также в Днепропетровской (-102), Донецкой (-97), Волынской (-83) и Полтавской (-62) областях.

Среди регионов-доноров больше всего бизнеса выехало из столицы – 2 909 компаний (36% от общего количества переездов). Далее следуют Днепропетровщина (824), Киевщина (770), Одесская область (507) и Львовщина (451). В то же время Киев остается главным пунктом назначения: новое место для бизнеса выбрали 2 252 компании. Популярными направлениями также стали Киевская область (847), Харьковщина (742), Днепропетровщина (722) и Львовщина (613).

Данные свидетельствуют, что переезды бизнеса в Украине 2025 года стали более организованными и стратегическими. Основными факторами остаются поиск безопасных и экономически выгодных локаций, а также оптимизация логистики и доступа к клиентам.

