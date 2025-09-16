ФОПы должны подать "новый" отчет: налоговая назвала украинцам дедлайн

До 5 октября предприятия, учреждения и ФЛП (физические лица-предприниматели), которые подпадают под государственное статистическое наблюдение, должны подать отчеты в Госстат. Отмечается, что это касается тех, кто не отчитывался в 2022–2025 годах, – теперь придется подать документы за весь период неподачи.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. Речь идет о так называемом "новом" отчете в Государственную службу статистики, который коснется не всех, а лишь отдельных категорий предпринимателей.

Налоговая напомнила, что дедлайн подачи уже определен. По обновленным правилам, статистическую отчетность подают те ФЛП, которые занимаются:

промышленным производством – форма 1-П (месячная), ее нужно подавать не позднее 10-го числа следующего месяца;

– форма 1-П (месячная), ее нужно подавать не позднее 10-го числа следующего месяца; пассажирскими перевозками – форма 51-пасс (дважды в год: до 25 мая и до 25 ноября);

– форма 51-пасс (дважды в год: до 25 мая и до 25 ноября); грузовыми перевозками – форма 51-вант (дважды в год: до 25 апреля и до 25 октября).

Также новые требования касаются предприятий, учреждений и организаций, которые ранее не подавали отчетность (в 2022–2025 годах). Теперь они обязаны подать отчеты за весь период неподачи.

Проверить, включены ли вы в перечень респондентов, можно в "Кабинете респондента" на сайте Госстата. Если в кабинете появилось сообщение, что вы не привлечены к отчетности в текущем периоде, подавать новый отчет не нужно. Если же вам пришла форма для заполнения или официальное сообщение – отчетность придется подать в определенные сроки.

Для входа в "Кабинет респондента" используют электронные ключи (ЭЦП), в том числе через BankID. По словам налогового консультанта Михаила Смоковича, подавляющему большинству ФЛП новые правила не грозят. В то же время для тех, кто попадает под действие закона, предусмотрена административная ответственность. А именно, штраф в размере от 170 до 255 грн, это символическая санкция, но избежать ее можно только своевременно подав отчеты. Подать отчетность можно:

онлайн через "Кабинет респондента" на сайте Госстата;

через программное обеспечение для подачи отчетности на собственный выбор.

