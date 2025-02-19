Украинские банки активно передают правоохранителям информацию о сомнительных операциях: сколько отправили сообщений
В Украине в 2024 году Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 62,5 млрд грн. При этом 99% соответствующих сообщений приходят от банков.
Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается:
- Всего в 2024 году было получено более 1,75 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
- 82% этих сообщений касались пороговых операций (сумма, равная или превышающая 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из определенных признаков – проявление сепаратизма, дистанционное отмывание средств терроризма и пр.).
- Больше всего материалов перенаправили в Нацполицию и СБУ.
"За год сообщений увеличилось на 23%. 99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.)", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: после проверки более 1 тыс. материалов на общую сумму 62,59 млрд грн были направлены в соответствующие органы. Из них:
- в Национальную полицию – 31%;
- в СБУ – 27% ;
- в НАБУ – 15%.
"Меньше всего материалов поступило в Офис Генпрокурора — 7%. Еще один материал был направлен в разведывательные органы", – рассказали аналитики.
Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные. Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в обслуживающем человеке банке. На это может влиять поведение личности, несоответствие предоставленной информации и другие факторы.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк готов отменить ограничение в 150 тыс. грн в месяц на исходные переводы с карты на карту уже в ближайшее время. Речь идет об одном-двух месяцах. Однако возможным это станет лишь после того, как банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.
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