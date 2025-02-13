НБУ может отменить лимит на переводы денег между картами уже в ближайшее время: названо условие

Нацбанк готов отменить ограничение в 150 тыс. грн в месяц на исходные переводы с карты на карту уже в ближайшее время. Речь идет об одном-двух месяцах. Однако возможным это станет лишь после того, как банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

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Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает Forbes. Он отметил: НБУ сразу объяснял, что эти ограничения – временные и сами собой не смогут побороть такое явление, как дропы (люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам).

"1 февраля вступил в силу меморандум, согласно которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективны, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов", – говорится в сообщении.

При этом Пышный подчеркнул: банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля. А также строить свою работу на принципе "знай своего клиента".

"Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга. И учитывали его трансакционную историю", – резюмировал он.

Ранее же нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал: на прошедшем летом 2024 года заседании временной следственной комиссии (ВСК) по "дропам" представитель НБУ сообщил: за год один "дроп" пропускает через себя 2-2,5 млн грн. При этом за год только в двух банках регулятор смог закрыть 80 тыс. "дропов" – "но до сих пор их очень много".

"То есть даже по 80 тыс. "дропов", которые обнаружил НБУ, – это уже где-то около 200 млрд грн проходит через в год, по очень консервативным оценкам. И это только "дропы" по двум крупным банкам. ... Потери налогами составят более 50 млрд грн", – объяснял масштаб проблемы нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, народные депутаты не поддержали законопроект № 12260, предполагающий изменение правил кредитной истории. За – всего 211 голосов. Тем не менее полностью от идеи не отказались – 226 нардепов проголосовали за вынесение документа на всенародное обсуждение, возможность которого предусмотрена Регламентом Верховной Рады.

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