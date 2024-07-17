Украинские АЗС заметно переписали цены на бензин: сколько стоит

С начала лета на украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 17 июля они продают его в среднем по 56,59 грн/л, тогда как 31 мая средняя цена составляла 55,98 грн/л. Т.е., удорожание составило 61 коп.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 52,45-60,99 грн/л. Дороже всего – на АЗС SOCAR, 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Самые низкие цены выставили на заправках Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

Marshal – 52,8 грн/л;

Motto – 52,98 грн/л;

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л;

БРСМ-Нафта – 53,06 грн/л.

Цены на бензин стабильные

В целом же, по данным аналитиков, в последние дни цены на бензин практически не меняются – с 20 июня они колеблются в пределах 56,51-56,6 грн/л.

АЗС повысят цены на бензин более чем на 8 грн

В то же время, по словам экономиста Олега Пендзина, в Украине ожидается значительное подорожание бензина – на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянутым во времени: про прогнозам, настолько стоимость топлива вырастет до 2028 года.

Он отметил: в ближайшее время из-за роста акцизов топливо подорожает значительно меньше – на 1-1,5 грн/л. При этом Пендзин подчеркнул: это подорожание для украинцев может пройти достаточно незамеченным. Ведь прежде всего стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет до 2028 года. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 грн. Но сейчас 1-1,5 грн мы не услышим, потому что мы зависимы от стоимости закупки бензина в Европе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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