Украинские АЗС подняли цены на топливо: сколько теперь стоит полный бак бензина

В Украине после выходных подорожал бензин А-95. Так, 25 мая АЗС продают его в среднем по 75,79 грн/л, что сразу на 22 коп. выше, чем было в пятницу. С начала мая топливо подорожало уже на 3,43 грн/л (1 мая средняя цена составляла 72,36 грн/л). Таким образом, за это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла сразу на 171,5 грн – со средних 3618 до 3789,5 грн.

Видео дня

По данным "Консалтинговой группы А-95", имеющимся в распоряжении OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по 67,85-79,99 грн/л. В частности:

самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol;

самые низкие цены – на АЗС Brent Oil.

Сеть АЗС Цена за литр А-95 (25.05) Цена за литр А-95 (22.05) Изменение, грн Grand Petrol 79,99 79,99 — ОККО 79,90 79,90 — WOG 79,90 79,90 — ГНКАР 78,90 78,90 — Нефтек 77,99 77,99 — БВС 77,90 77,90 — УПГ 77,40 77,40 — Автотранс 76,98 76,98 — Овис 76,90 76,90 — Катрал 74,99 74,99 — УКРНАФТА 74,90 73,90 ↑ +1,00 U.GO 74,90 73,90 ↑ +1,00 Параллельный 74,80 72,93 ↑ +1,88 Чипо 74,52 74,52 — Рур групп 74,49 74,49 — АМИК 74,46 74,46 — Маршал 73,99 73,99 — Маркет 73,90 73,90 — Зеленая волна 73,90 73,90 — КЛО 73,90 73,90 — ВСТ 73,90 73,90 — RLS 73,90 73,40 ↑ +0,50 Олас 73,80 73,80 — ЕВРО5 73,49 72,49 ↑ +1,00 Манго 72,99 72,99 — ВостокГаз 72,99 70,99 ↑ +2,00 Авантаж 7 72,95 72,95 — Кворум 72,48 72,48 — БРСМ-Нафта 72,40 72,22 ↑ +0,18 ZOG 72,00 72,00 — СВОИ 71,90 71,90 — ДНЕПРЕНАФТА 71,32 69,99 ↑ +1,33 SUNOIL 70,95 70,95 — нефть марки Брент 68,85 67,85 ↑ +1,00 Средняя по Украине 75,79 75,57 ↑ +0,22

В то же время, как говорится в материале Delo.ua, на этой неделе есть предпосылки для удешевления топлива на АЗС. Дизтопливо имеет потенциал к снижению на 4 грн/л, бензин – на 2 грн/л.

Впрочем, трейдерыне будут спешить со снижением цен, опасаясь новой эскалации конфликта между США и Ираном. Если до конца недели ситуация в Персидском заливе не обострится, сети АЗС, вероятно, начнут двигать цены вниз.

Что касается сжиженного газа, участники рынка прогнозируют стабилизацию оптовых цен, хотя трейдеры рассчитывают на их постепенный рост из-за минимальной маржи. На АЗС автогаз может продолжить дешеветь – цена, вероятно, снизится на 50 коп./л.

Кроме того, Украина возобновила импорт топлива из Венгрии и Словакии. Напрямую это не повлияет на цены на внутреннем рынке, поскольку закупки происходят по рыночной стоимости, однако дополнительные объемы будут способствовать стабильности.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители регулярно выявляют подпольные АЗС, которые торгуют фальсификатом по всей Украине. В частности, недавно разоблачили сразу три заправки, на которых в автомобили украинцев заливали бензин сомнительного происхождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!