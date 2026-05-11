Украина возобновила импорт топлива из Венгрии и Словакии: повлияет ли это на стоимость и какие сейчас цены на АЗС

Украина возобновила импорт топлива из Венгрии и Словакии, однако это не повлияет на цены на внутреннем рынке, поскольку закупки происходят по рыночной стоимости. Рынок топлива сейчас остается стабильным, а средние цены на АЗС составляют примерно 74 грн/л за бензин, 88-89 грн/л за дизель и около 48 грн/л за автогаз.

О возобновлении импорта рассказал директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн в комментарии "Укринформу". По его словам, поставки восстановлены в пределах рыночных условий и по стандартной стоимости.

Он также отметил, что главный эффект от этого решения не ценовой, а логистический и стратегический. Топливо из Венгрии и Словакии закупается по рыночным европейским ценам, поэтому его возвращение на украинский рынок не создает ни дополнительного давления вниз, ни предпосылок для подорожания.

В то же время эксперт подчеркивает другой важный аспект, что восстановление этих направлений поставок усиливает устойчивость рынка благодаря диверсификации маршрутов. Иначе говоря, Украина уменьшает зависимость от отдельных источников поставок, что особенно важно в условиях войны и рисков для логистики.

Ранее Куюн отмечал, что рынок топлива в Украине сейчас выглядит относительно стабильным, проблем с дефицитом нет, поставки бензина и дизеля достаточны. Однако эта стабильность частично поддерживается конкуренцией между сетями и временным сдерживанием цен.

Отдельно влияют и внешние факторы, в частности атаки на топливную инфраструктуру, которые увеличивают расходы на восстановление и могут в перспективе влиять на конечную цену. Несмотря на временную стабильность, рынок остается чувствительным к внешним колебаниям. Если мировые котировки продолжат расти, Украина неизбежно почувствует это с задержкой в розничных ценах.

Сколько стоит топливо в Украине сейчас

По данным консалтинговой группы "А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA по состоянию на май крупные сети продают топливо в разных диапазонах. А именно:

бензин примерно 66,85-73,52 грн/л

дизель – 87,81 грн/л;

автогаз – 48,38 грн.

Самые высокие цены традиционно фиксируются на заправках премиальных сетей, в частности WOG и ОККО, тогда как более доступные предложения можно найти в сети Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продлили программу кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года, установив максимальную компенсацию до 500 грн в месяц с 1 мая. С начала действия программы ее уже использовали более 2 млн украинцев, а большинство пользователей – владельцы авто бюджетного класса.

