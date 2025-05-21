Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

В Украине подорожал бензин А-95. Так, 21 мая крупные сети продают его в среднем по 54,48 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. В то же время, с начала мая бензин заметно подешевел – на 33 коп./л. Таким образом стоимость 50-литрового бака топлива снизилась на 17 грн – со средних 2 741 до 2 724 грн.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – там бензин продают по 48,95 грн/л. А также в сети Укр-Петроль – 49,5 грн/л.

Подорожание топлива существенно ускорилось

В то же время, в НБУ зафиксировали существенное ускорение подорожания топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Причинами же этого стали:

повышение акцизов;

резкие изменения цен на мировых рынках;

мартовское ослабление курса гривни к евро – к примеру, 3 марта официальный курс евро составлял 43,11 грн, а 20-го – 45,32 грн.

Впрочем, подчеркивается, что в целом подорожание топлива оказалось ниже, чем ожидалось. На это повлияли, в частности:

достаточность запасов;

оптимизация логистики импортных поставок.

По всей Украине продают поддельный бензин

Вместе с тем, в последнее время правоохранители разоблачили незаконную продажу бензина по всей Украине. Так:

В Одесской области злоумышленник продавал "бодягу" неизвестного происхождения.

В Черновицкой области торговали поддельными бензинами А-92 и А-95.

В целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (19-25 мая) заправки не будут существенно менять стоимость топлива. При чем ни в сторону удешевления, ни и удорожания.