Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако минимально. Так, в понедельник 19 мая они продают его в среднем по 54,62 грн/л, что на 1 коп. превышает цену пятницы 16 мая. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (19-25 мая) заправки не будут существенно менять стоимость топлива – как в сторону удешевления, так и удорожания.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: украинцам не стоит рассчитывать на снижение цен на топливо из-за ряда факторов. В частности:

Снижения маржи трейдеров после перехода на спиртовой бензин.

Выхода на ремонт крупного поставщика бензина в Украину – завода австрийской компании OMV.

"Завод OMV – один из четырех крупных поставщиков бензина в Украину. При сохранении нормального спроса, это придержит цену от снижения, но и предпосылок к росту цен не будет", – объяснил топливный эксперт Сергей Куюн.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин также считает, что в ближайшее время АЗС не будут менять цены на бензин. Ведь для этого отсутствуют необходимые предпосылки.

"Цена на бензин будет оставаться неизменной. Поскольку у крупных игроков потенциал к снижению в марже А-95 почти отсутствует", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 19 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7. Там бензин продают по 48,95 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине существенно ускорилось подорожание топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Среди причин – повышение акцизов и резкие изменения цен на мировых рынках.

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