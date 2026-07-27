Украинские АЗС "отказываются" удерживать цены: сколько стоит бензин 27 июля

За выходные в Украине существенно подорожал бензин А-95. Так, в понедельник 27 июля АЗС продают его в среднем по 80,91 грн/л, что сразу на 83 коп. выше, чем было в пятницу, 24 числа. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшее время стремительный рост стоимости топлива продолжится – пока не достигнет уровня в 89-90 грн/л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: объективно цена на бензин может превысить и 100 грн/л.

"Но это отметка является важным психологическим барьером. И пока сложно сказать, как на это отреагирует правительство", – признали авторы материала.

Причиной же такого роста цен они называют возможную блокировку ключевых морских артерий и напряжения на Ближнем Востоке. А также связанное с ними удорожание нефти – на вечер пятницы, 24 июля:

котировки марки Brent выросли почти на 10%;

WTI – на 8,4%.

"На внешних рынках бензин тоже дорожал. Котировки на северо-западном базисе Eurobob в четверг, 23 июля, увеличились до 1118-1171 долларов/тонна. Южный индикатор FOB Med вырос до 1141 доллар/тонна", – резюмировали специалисты.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 77-85,4 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС "Фактор".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем, тогда как стационарные заправки могут сократить график работы и убрать часть услуг в опасных регионах. Украинцев призывают реже посещать АЗС и проводить там как можно меньше времени, ведь из-за российских атак уже пострадали до 200 объектов топливной инфраструктуры.

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