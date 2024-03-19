Украинские АЗС отказались удерживать цены на бензин: сколько теперь стоит

В Украине продолжает дорожать бензин А-95. За прошедшие сутки его стоимость выросла сразу на 11 коп. – до средних 52,81 грн/л. В общем же за последнее время стоимость ресурса увеличилась на 1,34 грн/л – в начале текущего этапа подорожания, 7 марта, он стоил в среднем 51,47 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин по 48,95-58,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 10 грн/л.

Дешевле всего ресурс стоит на АЗС Авантаж 7 – 48.95 грн/л. А кроме того, Фактор и Укр-Петроль – 49 грн/л.

Самые высокие цены зафиксированы на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 56,99 грн/л;

Shell – 56,42 грн/л.

По областям бензин продают в среднем по 52,07-53,77 грн/л. Соответственно, разница составляет 1,7 грн/л.

Дешевле всего – в Днепропетровской области, где бензин стоит в среднем 52,07 грн/л. А кроме того:

Закарпатской – 52,17 грн/л;

Николаевской, Сумской – 52,36 грн/л;

Черкасской – 52,39 грн/л;

Киевской – 52,41 грн/л;

Хмельницкой – 52,43 грн/л.

Самые высокие цены зафиксированы в Черниговской области – в среднем 53,77 грн/л. А также:

Донецкой – 53,73 грн/л;

Черновицкой – 53,54 грн/л;

Кировоградской – 53,45 грн/л.

Подорожание закончилось

В то же время, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что текущий этап подорожания бензина в целом закончен. Впрочем, отмечает он, те сети, у которых все еще сохраняются низкие цены, могут их повысить – подтянув к рыночным.

"Я думаю, что сейчас исчерпан этот потенциал [к удорожанию]. И сейчас будут подтягиваться эконом-сети", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, подорожал в Украине и дизель.Причиной этого стал ряд факторов – в частности, растущие котировки, курс доллара; шторм в Румынии, большая очередь кораблей в Босфоре.

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