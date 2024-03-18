Старых цен больше нет: АЗС ощутимо изменили стоимость важного топлива

В Украине подорожало дизтопливо. В понедельник, 18 марта АЗС продают его в среднем по 53,06 грн/л. Что сразу на 48 коп. превышает цену пятницы, 15 марта.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 47,5-57,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 10 грн/л.

Где цены самые высокие

Самые высокие цены зафиксированы на заправках SOCAR, 57,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 56,99 грн/л;

Паралель – 56,49 грн/л;

Shell – 55,89 грн/л;

KLO – 55,09 грн/л.

Где дешевле всего

Дешевле всего дизель продают на АЗС Фактор – 47,5 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 48,45 грн/л;

Motto – 48,98 грн/л;

Маркет – 48,99 грн/л.

Какие цены в регионах

По областям дизтопливо продают в среднем по 51,83-54,76 грн/л. Соответственно, разница составляет почти 3 грн/л.

Дешевле всего – в Закарпатской области, где ресурс стоит в среднем 51,83 грн/л. А кроме того:

Днепропетровской – 52,11 грн/л;

Киевской – 52,35 грн/л;

Хмельницкой – 52,36 грн/л;

Николаевской – 52,37 грн/л.

Самые высокие цены выставили в Черновийкой области – в среднем, 54,09 грн/л. А также:

Черниговской – 54,47 грн/л;

Донецкой – 54,76 грн/л.

Почему дизель подорожал

На резкий рост стоимости дизтоплива повлиял ряд факторов, рассказали аналитики Enkorr. В частности:

растущие котировки;

курса доллара;

шторм в Румынии;

большая очередь кораблей в Босфоре.

"Погоду задал шторм на Сулине, который уже с существующими очередями кораблей в Босфоре привел к отсутствию во второй половине [учетной, 8-14 марта] недели объемов топлива на дунайских базисах. Кроме того, трейдеры говорят, что из-за такой ситуации сдвигаются сроки поставки топлива", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: задержка может составить 3-5 дней. Что влияет на:

цену на ресурс;

количество свободных оборотных средств.

Впрочем, признается, не все импортеры столкнулись с проблемами поставок. А потому у некоторых проблем не было. Что удержало цены на дизель от еще большего повышения.

"Пока ситуация на внешнем и внутреннем рынках не способствует уменьшению стоимости дизельного топлива в Украине. Уменьшение поставок на юге из-за погодных условий будет подсушивать остатки топлива, приобретенного еще в январе-феврале. Кроме того, тепло, которое прогнозируют синоптики на конец марта, будет способствовать активизации спроса от аграриев, что станет еще одним толчком к росту цен", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время сохранение горючего при перевозке грузов может быть достигнуто с помощью правильного распределения груза. А также обслуживание системы торможения.

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