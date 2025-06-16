Украинские АЗС отказались от старых цен на бензин: стоимость топлива существенно переписали

За выходные на украинских АЗС стремительно подорожал бензин А-95. Так, в понедельник 16 июня они продают его в среднем по 56,28 грн/л, что на сразу 95 коп. выше, чем было в пятницу 13 июня. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие 10 дней стоимость топлива может вырасти еще больше – на 2,5 грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается:

Причиной возможного роста цен на бензин является подорожание нефти.

Впрочем, ожидать подорожания до 60 грн/л не стоит.

"Если текущие цены на нефть продержатся еще 10 дней, можно ожидать дальнейший рост цен на 2,5 грн/л. В то же время, большие сети АЗС, имеющие запас маржинальности, могут сдержать цену бензина А-95 ниже психологической отметки 60 грн/л", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, у АЗС не біло реальных причин для существенного повышения цен на бензин на прошлой неделе – когда стоимость топлива выросла на 74 коп./л. При чем, даже несмотря на подорожание нефти – ведь, отмечается, "обычно между изменением нефтяных котировок и изменением цен на АЗС проходит несколько недель".

"Оснований для такого повышения у них не было. Прошло еще слишком мало времени. Я думаю, что владельцы сетей решили компенсировать потери от падения продаж, которые были с начала года", – отметил эксперт.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 16 июня крупные сети АЗС разливают бензин по 49,5-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,95 грн/л;

SOCAR – 58,66 грн/л;

Рур груп – 57,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль. Здесь бензин стоит 49,5 грн/л.

Что происходит с ценами на нефть

В то же время, по данным Reuters, утром 16 июня мировые цены на нефть достигли рекордных значений с января. Так:

Фьючерсы на марку Brent выросли на 64 цента, или на 0,86% – до 74,87 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 76 центов, или на 1,04% – до 73,74 доллара.

Причиной же такого роста, отмечается, являются продолжающиеся обоюдные обстрелы между Израилем и Ираном. Ведь новые удары усилили опасения, что конфликт может:

Распространиться по всему региону.

Серьезно нарушить экспорт нефти с Ближнего Востока.

"Последние события усилили опасения относительно возможных перебоев в работе Ормузского пролива – ключевого маршрута для перевозки нефти. Через него проходит около пятой части всей мировой нефти. ... Усилившиеся опасения по поводу возможной блокады Ормузского пролива могут резко подтолкнуть цены вверх", – рассказали аналитики.

По состоянию же на 16:56 по Киеву, нефть Brent, по данным investing.com, стоила 71,49 доллара/баррель.

Цена на нефть WTI составляла 68,65 доллара.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки