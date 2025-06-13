Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС ощутимо повысили стоимость бензина А-95. Так, 13 июня они продают его в среднем по 55,33 грн/л, что сразу на 17 коп. выше, чем днем ранее. С начала недели же топливо выросло в цене еще больше – на 74 коп./л. А с начала мая – на 78 коп.

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Впрочем, рост стоимости бензина не стал неожиданным. Как рассказали аналитики enkorr:

Удорожание назревало давно.

Об этом, в частности, сигнализировала "давно худеющая маржа".

"В начале июня она составляла 7,18 грн/л – наименьший показатель в течение года. Увеличение мировых котировок нефти до 66-67 долларов за баррель поставило точку в этих колебаниях, и 11 июня крупные сети увеличили стоимость бензинов", – объяснили ситуацию аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", 13 июня крупные сети АЗС разливают бензин по 49,5-58,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 58,99 грн/л;

Shell – 58,45 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль. Там бензин стоит в среднем 49,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. Например, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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