Украинские АЗС отказались от старых цен: как подскочила стоимость бензина 20 января

На украинских АЗС существенно подорожал бензин А-95. Так, 20 января они продают его в среднем по 59,47 грн/л, что сразу на 40 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что рост цен продолжится – и в ближайшее время общее удорожание составит 1 грн/л.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают, что на увеличение цены топлива будут влиять сразу несколько факторов:

Рост мировых цен на нефть.

Девальвация гривни.

Кроме того, подчеркивается, из-за роста спроса на топливо для генераторов потребление ресурса в Украине за первые 2 недели января находится на достаточно высоком уровне. Это привело к тому, что "АЗС быстро реализовали дешевый ресурс, завезенный до начала действия новых акцизов" – при том, что первоначально в планах было продавать этот объем в течение всего месяца.

"Потребление сейчас на уровне мая, но у нас есть проблемы с логистикой, потому что очень тяжело перевозить горючее в таких условиях... К концу недели крупные сети повысят цены на 1 грн/л, а затем это сделают и другие операторы", – говорится в сообщении.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", 20 января украинские АЗС продают бензин в среднем по 51-62,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО, Grand Petrol, SOCAR.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, стоимость автогаза установила рекорд за последние несколько лет. Дороже это топливо стоило лишь в начале полномасштабной войны.

