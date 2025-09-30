Украинские АЗС "отказались" от прежних цен: сколько теперь стоит бензин

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 30 сентября они продают его в среднем по 58,71 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (5 октября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: украинцам не следует ожидать как значительного удорожания, так и удешевления топлива даже несмотря на резкий скачок нефтяных котировок.

"Для этого цена нефти должна продержаться на высоких значениях по крайней мере две недели. Поэтому на этой неделе цена на бензин на АЗС останется неизменной", – говорится в сообщении.

Само же удорожание нефти, отмечается, произошло после того, как украинские дроны приостановили отгрузку сырья в российских портах Новороссийск и Туапсе. При этом, подчеркивается:

Президент США Дональд Трамп продолжает требовать от союзников страны отказа от российского ресурса.

НАТО предупредило россиян о готовности ответить на нарушние воздушное пространство стран-членов блока.

"Это усугубляет напряжение на глобальных нефтяных рынках. Поскольку инвесторы ожидают дополнительных санкций против российской нефтяной промышленности", – объяснили аналитики.

В то же время, по данным investing.com, по состоянию на 17:28 по Киеву, нефть Brent торговалась по 66,05 доллара/баррель.

А WTI – по 62,46 доллара/баррель.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Отдельные же сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают ныне бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Нацбанке ожидают рост стоимости автомобильного топлива в Украине – причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

