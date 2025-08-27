Украинские АЗС "отказались" от прежних цен: сколько теперь стоит бензин

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 27 августа они продают его в среднем по 58,85 грн/л, что на 2 коп. выше, чем днем ранее. Тем не менее, с конца прошлой рабочей недели цены на заправках выросли сразу на 1,78 грн/л – в пятницу 22 августа там продавали бензин в среднем по 57,07 грн/л.

Таким образом, стоимость бензина фактически вернулись до уровня, на котором была до обвала, произошедшего 21-22 августа. Тогда бензин подешевел на 1,85 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 27 августа крупные сети разливают бензин по 53,94-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль" – 53,94 грн/л. А также БРСМ-Нафта – 54,09 грн/л.

Бензин будет дорожать

В то же время, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива в Украине до конца 2025 года – в частности, бензина. Впрочем, там прогнозируют, что:

Подорожание не будет резким.

Скачка цен на АЗС, скорее всего, удастся избежать.

"Рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным к концу года. Благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть (меньшей резкости и частоте их колебаний. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. По словам экспертов, хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также уклонения от уплаты налогов; выплат зарплат "в конвертах".

