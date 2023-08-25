Украинские АЗС отказались от прежних цен и повысили стоимость бензина: сколько стоит литр

На украинских АЗС подорожало топливо. Так, с 18 по 25 августа цены на бензин А-95 выросли на 25 коп./л – до средних 52,73 грн. На дизель еще больше – на 42 коп./л, до 52,32 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: также выросли цены на бензин А-95+. Он подорожал сразу на 49 коп./л, до 54,93 грн. Впрочем, это топливо есть далеко не во всех сетях АЗС.

Как подорожал бензин

Стоимость бензина А95 выросла не во всех сетях автозаправочных станций. Только на заправках:

Авиас – на 2 грн/л, до 53 грн;

KLO – на 80 коп./л, до 53,79 грн;

U.GO – на 11 коп./л, до 52,06 грн;

BVS – на 50 коп./л, до 52,99 грн;

Prime – на 2 грн/л, до 51 грн;

Рур груп – на 1 грн/л, до 50,99 грн;

VostokGaz – на 50 коп./л, до 48,89 грн;

RLS – на 1,5 грн/л, до 49,4 грн;

Кворум – на 50 коп./л, до 49,98 грн;

Маркет – на 50 коп./л, до 48,79 грн;

Green Wave – на 1 грн/л, до 52,9 грн.

Где подорожал дизель

Также не во всех сетях подорожал дизель. Цены выросли на АЗС:

Авиас – на 2 грн/л, до 53 грн;

БРСМ-Нафта – на 66 коп./л, до 49,58 грн;

U.GO – на 35 коп./л, до 50,8 грн;

BVS – на 50 коп./л, до 52,99 грн;

Укр-Петроль – на 1 грн/л, до 49,8 грн;

Рур груп – на 1 грн/л, до 50,99 грн;

Олас – на 1 грн/л, до 49,9 грн;

VostokGaz – на 2,9 грн/л, до 50,89 грн;

RLS – на 1,5 грн/л, до 48,4 грн;

Кворум – на 1 грн/л, до 49,98 грн.

Цены будут расти еще

В то же время, рост цен на бензин и дизель на украинских заправках еще не достиг предела. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых цен. Соответственно, стоимость топлива будет расти.

Как объяснили аналитики "Консалтинговой группы А-95", сейчас спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами составляет:

на бензин А-95 – около 5,3 грн/л;

на дизель – около 5,6 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – констатируют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, до конца лета стоимость бензина повысится до 57-58 грн/литр. А дизеля – до 55-56 грн/литр.

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