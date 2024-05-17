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Украинские АЗС изменили цены на все топливо: на какой больше всего

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,0 т.
Украинские АЗС изменили цены на все топливо

В Украине подешевело автотопливо – бензин А-95, газ и дизель. На последний цены снизились больше всех – на 16 коп./л по сравнению с предыдущим днем. Бензин же подешевел на 1 коп., газ – на 2 коп.

Продают же АЗС дизель, по данным по данным Консалтинговой группы "А-95", в среднем по 53 грн/л. При этом по сетях цены колеблются от 47,7 до 57,49 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 57,49 грн/л. А кроме того:

  • Shell, WOG, ОККО – 55,99 грн/л;
  • Параллель – 55,66 грн/л.

Дешевле всего дизель стоит в сети Фактор – 47,7 грн/л. А также:

  • Авантаж 7 – 49,45 грн/л;
  • RLS – 49,8 грн/л;
  • Маркет – 49,99 грн/л.
Сколько стоит дизель на АЗС

Бензин А-95 "разливают" в среднем по 55,91 грн. Цены на заправках находятся в диапазоне 51,9-61,99 грн/л.

Самые высокие, по данным аналитиков, на заправках SOCAR – 61,99 грн/л. А также:

  • WOG, ОККО – 59,99 грн/л;
  • Shell – 58,92 грн/л;
  • Neftek – 57,99 грн/л.

Самая низкая стоимость бензина была зафиксирована в сети SUN OIL – 51,9 грн/л. А помимо того:

  • RLS – 52,4 грн/л;
  • Авантаж 7 – 52,45 грн/л;
  • VostokGaz – 52,49 грн/л;
  • ZOG – 52,5 грн/л;
  • Укр-Петроль – 52,53 грн/л.
Стоимость бензина на заправках

Автогаз на АЗС стоит в среднем 26,76 грн/л. Диапазон цен – от 24,75 до 28,32 грн/л.

Дороже всего его продают на АЗС Паралель – 28,32 грн/л. А кроме того:

  • SOCAR, ОККО – 27,99 грн/л;
  • WOG – 27,98 грн/л;
  • Route 20 – 27,9 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 24,75 грн/л. А также:

  • RLS – 24,9 грн/л;
  • Chipo – 24,91 грн/л;
  • Укрнафта – 24,99 грн/л;
  • Green Wave – 25 грн/л.
Автогаз стоит 26,76 грн за литр

Топливо может подорожать

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го. По проекту закона, до 2028 года предлагается установить ставки акцизного налога на:

  • бензины – 359 евро за 1 тыс. литров (сейчас 215,5 евро);
  • дизельное топливо – 330 евро за 1 тыс. литров (сейчас 139,5 евро);
  • сжиженный газ – 277 евро за 1 тыс. литров (в предыдущей редакции было 70 евро, как сейчас).

Ежегодный пересмотр акцизов, рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, будет проходить "с учетом общей разницы между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 01.01.2028". А также размеров ставок акцизного налога, предусмотренных законодательством.

В Украине подешевело автотопливо

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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