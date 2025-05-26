Украинские АЗС изменили цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако минимально. Так, в понедельник 26 мая они продают его в среднем по 54,49 грн/л, что на 2 коп. превышает цену пятницы 23 мая. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (26 мая – 1 тюня) заправки не будут существенно менять стоимость топлива.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: украинцам не стоит рассчитывать на снижение цен на бензин из-за падения спроса на него – на 15% от показателя прошлого года.

"Если бы не было падения потребления, можно было бы ожидать, что сети снизят цены. Но так есть все основания полагать, что они будут пытаться расширить маржинальность, чтобы перекрыть падение продаж", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: небольшие сети все же могут удешевить ресурс. Однако влияние этого на среднюю цену топлива в стране "будет минимальным".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 26 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – там бензин продают по 48,95 грн/л. А также Укр-Петроль – 49,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, больше всего нелегальных АЗС в Украине обнаружено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине.

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