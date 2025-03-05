АЗС готовят новые цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать через несколько дней

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95 – однако минимально. Так, 5 марта они продают его в среднем по 56,88 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в преддверии 8 марта сети могут запустить акции со щедрыми скидками – ведь, отмечается, потенциал к значительному снижению цен все еще есть. Поэтому появится возможность заправиться дешевле.

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По данным Консалтинговой группы "А-95", 5 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены на ресурс снизятся более заметно – общее удешевление составит до 10 коп./л, говорится в материале delo.ua. При этом подчеркивается: потенциал к снижению цены в 1 грн/л все еще сохраняется. Однако сети АЗС не спешат делать шаги в этом направлении.

"На этой неделе возможно снижение цен на 10 коп./л. Помимо этого, сети могут запустить праздничные акции со щедрыми скидками до 8 марта", – рассказали авторы материала.

В целом, отметили они, в марте не ожидается существенных изменений на рынке топлива. А потому "цены будут колебаться с учетом нефтяных котировок".

"Думаю, что спрос будет низким, потому что это еще один зимний месяц. Кроме того, никто не будет завозить в страну больших объемов топлива в посевную, поскольку из-за волатильности на нефтяных рынках есть риски завезти топливо по более дорогой цене и потом остаться в минусе", – считает эксперт Сергей Куюн.

Как сообщал OBOZ.UA, на АЗС разных регионов страны украинцы могут столкнуться с некачественным топливом – в частности, бензином. Одна из таких заправок была обнаружена в Киеве – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива.

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