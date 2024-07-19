На закупках для ВСУ украли более 100 млн грн: разоблачена схема

В Украине разоблачили масштабную схему растраты более 100 млн грн госсредств на закупках для ВСУ. В частности, должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов госучреждений ВСУ и подконтрольные физические лица-предприниматели заключали прямые договора на поставку топливной древесины.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: в целом было проведено более 70 обысков.

"Так, на Харьковщине детективы БЭБ разоблачили организатора и участников преступной организации, среди которых начальники топливной группы, уполномоченное лицо по проведению государственных закупок КЭВ и двое физических лиц-предпринимателей. В Запорожье работники БЭБ объявили о подозрении 6-ти лицам за присвоение государственных средств путем злоупотребления служебным положением. Это главные бухгалтеры и четыре подрядчика", – говорится в сообщении.

Кроме того, детективы ТУ БЭБ в Киеве сообщили о подозрении руководителю одной из квартирно-эксплуатационной части Житомирской области.

"В общей сложности более 15 человек сообщено о подозрении. Принимаются решения об избрании им мер пресечения. Следственные действия по уголовным производствам продолжаются. Устанавливается полный круг лиц, причастных к завладению средствами, выделенными для нужд Вооруженных Сил Украины", – рассказали в Бюро.

С военного содрали взятку за назначение выплаты

В то же время, в Украине будут судить депутата областного совета, который требовал и получил от военного взятку за оформление выплаты на лечение. Сумма составила 30 тыс. грн. Дельцу грозит до 4 лет тюрьмы, обвинительный акт уже направлен в суд.

Как установило следствие, в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему помочь в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карту он должен был отдать чиновнику половину суммы, т.е. около 30 тыс. грн.

В результате 20 марта 2024 года депутата задержали "на горячем" – в момент получения взятки. На следующий день ему сообщили о подозрении, а в мае 2024 года расследование было завершено.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее cудья, прятавшая взятку в Кодексе правонарушений, окончательно проиграла суд. Елене Живцовой оставили в силе приговор о 5,5 лет лишения свободы.

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