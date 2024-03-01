'Украинская бронетехника' с 2022 года нарастила производство в десятки раз

ООО "Украинская бронетехника" за два года полномасштабного вторжения увеличило производство в десятки раз. Для безопасности компания рассредоточила производство на десятках площадок по стране.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса, рассредоточение, тщательный отбор персонала и организация производственного процесса таким образом, чтобы не накапливать в одном месте значительных объемов готового продукта и комплектующих, являются необходимыми мерами безопасности сейчас.

"К сожалению, уже второй год полномасштабного вторжения, а у нас до сих пор информация об оборонных поставщиках находится в открытом доступе. Враг может спокойно проверить локацию любого предприятия, его кадастровый номер, точное местонахождение производственных площадок и тому подобное", – констатирует он.

О том, с какими угрозами сталкивается компания, как производятся минометы и бронеавтомобили и что говорят украинские военные о "Новаторе" – в сюжете от Deutsche Welle.