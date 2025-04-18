Украинская авиакомпания запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года: что известно

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила полеты. Самолеты авиаперевозчика будут летать из аэропорта Кишинева, где они базируются из-за начатой Россией полномасштабной войны в Украине, в Лиссабон и Париж.

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Об этом авиаперевозчик сообщил OBOZ.UA. "Первые регулярные рейсы SkyUp уже в воздухе. 18 апреля SkyUp Airlines (U5) официально дал старт новым регулярным рейсам из Кишинева. Первые рейсы уже отправились в Париж и Лиссабон", – отметили в компании.

С апреля компания возобновила первые за три года регулярные авиарейсы. Теперь она также анонсировала полетную программу на зиму 2025-2026 годов по 9 направлениям.

"В условиях закрытого воздушного пространства в Украине мы не останавливаемся, а находим возможности для развития, создаем новые маршруты, расширяем географию полетов и предоставляем работу сотням украинцев в авиационной отрасли", – отметили в SkyUp Airlines.

В настоящее время самолеты SkyUp осуществляют регулярные рейсы из молдавской столицы в 13 европейских городов. А именно:

Париж (Франция);

(Франция); Лиссабон (Португалия);

(Португалия); Ницца (Франция);

(Франция); Барселона (Испания);

(Испания); Аликанте (Испания);

(Испания); Пальма-де-Майорка (Испания);

(Испания); Ларнака (Греция);

(Греция); Афины (Греция);

(Греция); Салоники (Греция);

(Греция); Ираклион (Греция);

(Греция); Берлин (Германия);

(Германия); Прага (Чехия);

(Чехия); Стокгольм (Швеция).

"Сегодня запуск регулярных рейсов из Кишинева – это не просто новый этап в работе компании. Это доказательство того, что украинские специалисты и компания способны оставаться частью мировой авиации, несмотря ни на что. И каждый новый рейс – это наш тихий, но уверенный ответ вызовам времени", – говорит гендиректор авиакомпании Дмитрий Сероухов.

Ранее в компании объяснили, что избрали Кишинев из-за его близости к Украине и удобства для организации международных рейсов. Сейчас многие украинцы до сих пор нуждаются в авиаперевозках для работы, бизнеса, волонтерской деятельности и других важных целей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что балтийская авиакомпания AirBaltic готова стать первой европейской авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину после стабилизации ситуации с безопасностью. Главным условием для этого являются гарантии безопасности для пассажиров и персонала, которые сейчас прорабатываются украинскими властями.

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