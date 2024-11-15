Украинки из OnlyFans готовы платить налоги, но боятся тюрьмы: сколько зарабатывают модели

Украинские модели сервиса с домашним порно и эротикой OnlyFans массово получают требования уплатить налоги с заработков на платформе. Сами же модели, зарабатывающие в отдельных случаях от 25 000 до 50 000 долларов в год, не прочь сделать это – однако просят сначала декриминализировать порно, иначе уплата налогов фактически превратится для них в явку с повинной.

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Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается: некоторые модели даже раздумывают о том, чтобы покинуть Украину – "из-за страха получить криминал".

"Украинская налоговая начала рассылать моделям "письма счастья" с требованиями уплатить налоги с иностранных доходов на OnlyFans. Откуда у нее эти данные? ГНС получила их в ответ на запрос налоговой службы Великобритании, где зарегистрирована компания Fenix ​​International Ltd – владелец сервиса OnlyFans", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), несмотря на то, что в рамках законодательства об обмене налоговой информацией "Украина автоматически получит данные от всех подобных платформ", в OnlyFans ГНС сама инициировала запрос. "Почему так и сейчас, Гетманцев рассказать отказался", – рассказали авторы материала.

В то же время, сами модели, отмечается, научились не привлекать к себе внимания. Ведь, по словам одной из них, "наибольший страх – работать в Украине".

Дело в том, объясняется в материале, что распространять порноконтент и зарабатывать на нем в Украине запрещено. Речь идет о статье 301 Уголовного кодекса "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порно…" и Законе "О защите общественной морали", который расплывчато толкует, где кончается эротика и начинается порно. "Не знаешь, в какой момент ты начала делать что-то незаконное – четких рамок нет", –приводят авторы материала слова одной из моделей.

Сколько зарабатывают украинские модели на OnlyFans

В целом же, отмечается, по словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), с 2020 по 2022 годы 5 000 украинцев заработали на OnlyFans 123 млн долларов. В частности, рассказывают авторы материала, некоторые модели зарабатывают в год от 25 000 до 50 000 долларов.

При этом сам OnlyFans платит в Украине так называемый налог на Google. В 2023 году эта сумма составила 1,27 млн долларов.

В то же время, отмечается, за 7 месяцев 2024 года в Украине было открыто 2 300 уголовных дел за порнографию. Что на 27% больше, чем за 2023 год.

"Абсурд в том, что государство требует работать авторов сексуального контента официально, будто это законный бизнес", – отметил юрист Михаил Юдин.

Модели готовы платить налоги

В свою очередь, одна из моделей, подчеркивается, рассказала, что некоторые девушки все же отважились уплатить налоги – после чего "получили повестки в суд за распространение порно". Это, отмечается, подтверждает слова Железняка, что сейчас уплата моделями OnlyFans налогов становится по факту явкой с повинной

"Я готова работать официально, если я буду знать, что государство меня не кинет", – утверждает одна из моделей.

Законопроект о декриминализации порно подан

В настоящее же время в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №12191 о декриминализации порно. Документ предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео.

Важность же принятия этого закона в том, что сейчас в Украине по этой статье могут осудить не только за производство порнографии, но и за частные переписки и фотографии на сайтах знакомств.

Как рассказал Железняк, если законопроект будет принят, уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей – за что наказание предлагается даже усилить.

Нардеп объяснил: авторы законопроекта хотят прекратить в Украине практику тюремного заключения за хранение контента. А также покончить с проведением массовых "тайных закупок" в веб-камах – в то время как сейчас "могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фотографий".

"Это – "декриминализация порно". ... Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. ...Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями", – подчеркнул нардеп.

В то же время, отметил он, речь не идет о легализации порно. Ведь "оно легализовано и мы уже пару лет миллионы налогов с того же OnlyFans собираем".

Напомним: в 2023 году в Украине уже предпринималась попытка декриминализировать порно. Однако тогда инициатива не получила продолжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в абсолютном большинстве стран Европы видео "для взрослых", если оно изготовлено совершеннолетними по их согласию и распространяется среди взрослых, – легализовано. В Украине же полиция за бюджетные средства пересматривает откровенные вебкам-трансляции, но даже распространение интимного контента среди взрослых считается преступлением.

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