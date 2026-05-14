Украинец "развел" американского миллиардера на $450 млн: как работала одна из самых громких финансовых афер

В Чикаго судят американца украинского происхождения Владимира Склярова, которого обвиняют в мошенничестве на 450 миллионов долларов против мексиканского миллиардера. По данным следствия, мужчина годами выдавал себя за представителя влиятельной финансовой структуры, связанной с легендарной семьей Астор, и использовал сложную схему кредитования под залог акций.

Об этом пишет Chicago Sun-Times. Дело уже называют одной из самых резонансных афер последних лет, ведь речь идет не только об огромной сумме убытков, но и о тщательно продуманной схеме, которая позволяла избегать подозрений в течение нескольких лет.

По информации американских правоохранителей, Скляров создал фиктивную компанию Astor Asset Group, которую представлял как часть бизнес-структур, связанных с известной аристократической семьей Астор. Отмечается, что это один из самых богатых и влиятельных финансовых кланов в истории США.

Используя эту легенду, мужчина якобы убеждал потенциальных клиентов и инвесторов в надежности своей компании. Основным инструментом мошенничества стала схема кредитования под залог акций. По версии следствия, именно через нее он получил доступ к сотням миллионов долларов, которые принадлежали так называемой "Жертве А".

В материалах дела не называют имени потерпевшего, однако ранее американские медиа сообщали, что речь идет о мексиканском миллиардере Рикардо Салинасе Плиего, одном из самых богатых бизнесменов Латинской Америки. Следователи считают, что афера действовала как минимум с 2021 по 2024 год.

В течение этого времени подозреваемый якобы поддерживал образ успешного финансиста и руководителя крупной инвестиционной компании. В документах суда указано, что Скляров представлялся под другим именем – Грегори Митчелл, которого называл руководителем Astor Asset Group. Именно под этим именем он проводил переговоры, оформлял документы и убеждал партнеров в легальности своих операций.

Правоохранители предполагают, что тщательно продуманная легенда позволяла ему избегать разоблачения длительное время, ведь использование имени, связанного с известной семьей, автоматически повышало уровень доверия. Особый резонанс делу придает тот факт, что Скляров уже имел криминальное прошлое. Ранее он был осужден за мошенничество, связанное с американской государственной медицинской программой Medicare.

После отбытия наказания, по данным американских журналистов, мужчине удалось построить значительный бизнес в сфере недвижимости на Среднем Западе США. Однако и этот бизнес впоследствии оказался в центре многочисленных судебных исков и финансовых проблем.

Несмотря на предыдущую судимость, ему удалось снова вернуться в крупные финансовые круги и, по версии следствия, реализовать еще более масштабную мошенническую схему. Сейчас Владимир Скляров содержится в федеральном исправительном центре Чикаго. Ему официально предъявлено обвинение в финансовом мошенничестве, однако значительная часть материалов дела остается засекреченной.

В документах Службы маршалов США указано, что мужчину депортировали в Чикаго для участия в судебном процессе. Именно там будет решаться его дальнейшая судьба. Федеральное бюро расследований уже подтвердило, что ведет активную работу над этим делом, а детали могут быть обнародованы после завершения начальных судебных процедур.

Даже миллиардеры с доступом к профессиональным консультантам и юридическим командам могут стать жертвами хорошо спланированных схем. Использование громкого бренда или известной фамилии не гарантирует легальности бизнеса.

