В Украине 30-летний бизнесмен Александр Бенца годами покупал разбитые Tesla на страховых аукционах в США и импортировал их в Украину. Когда начались отключения света, Бенца нашел электриков, способных проделать опасную работу по разрезанию спасенных батарей Tesla на несколько аккумуляторных систем.

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Об этом говорится в публикации Financial Times. "Старая Tesla, включая стоимость доставки, составит около 10 000 долларов. И вы можете превратить это в 12 аккумуляторов, а также продавать запчасти", - сказал он.

Каждая производимая таким образом система имеет мощность 5 киловатт-часов, чего достаточно для работы света и электрооборудования в обычной киевской квартире в течение 10 часов. Часть он продает без наценки на армию, но большинство его клиентов гражданские. За последние два месяца спрос вырос почти с нуля до заоблачного уровня, и Бенц ожидает, что он вырастет с приближением зимы.

"То, что мы видим сейчас - это просто маленький, маленький, маленький кусочек. То, что мы увидим зимой, это будет очень большой проблемой", - сказал Бенца. По словам аналитиков , украинцы столкнутся с отключениями электроэнергии до окончания войны.

Ожидалось, что некоторые ключевые атомные и тепловые блоки вернутся в сеть в следующем месяце, после завершения ремонтных работ, что в определенной степени облегчит ситуацию, сказал Владимир Омельченко, эксперт по энергетике аналитического центра Центра Разумкова, а давление на энергосистему также ослабло после того, как на прошлой неделе мощная жара отступила.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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